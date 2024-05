SunPower Reserve : une batterie résidentielle pour le stockage d’énergie solaire (jusqu’à 60,5 kWh)

Le marché des batteries domestiques connait un succès remarquable ces dernières années (+ 83 %). En plus d’être un moyen pour réduire la facture énergétique et éviter les désagréments causés par les pannes de courant, ces dispositifs énergétiques permettent de réduire l’empreinte carbone en diminuant la dépendance au réseau. En effet, ils favorisent l’utilisation des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien. Justement, le fabricant asiatique Maxeon, basé à Singapour, vise à protéger les consommateurs des instabilités du réseau avec sa batterie domestique SunPower Reserve. Adoptant une chimie lithium fer phosphate, celle-ci possède une capacité de 9,6 kWh que l’on peut étendre jusqu’à 60,5 kWh.

Une appli dédiée

Le SunPower Reserve est principalement conçu pour le stockage de l’énergie solaire. Il peut être couplé au réseau comme système d’alimentation de secours. De cette façon, en cas de panne de courant, il peut prendre le relais en assurant l’alimentation de la maison. Ce qui est également intéressant, c’est que cette solution de stockage énergétique de Maxeon Technologies est accompagnée d’une application dédiée permettant de le contrôler à distance et d’optimiser ainsi son fonctionnement. Il s’agit d’une plateforme mobile disponible sur iOS et Android. Elle donne la possibilité de suivre en temps réel la consommation des différents appareils branchés. Elle permet aussi de se faire une idée des économies réalisées.

Dépourvue de cobalt

Il faut savoir que l’application SunPower One est disponible gratuitement pour les clients de la marque. Afin de leur donner le privilège de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire photovoltaïque, l’outil permet même de définir des objectifs spécifiques dans le but de maximiser la dépendance à cette source propre et renouvelable. Le SunPower Reserve arbore une conception sans cobalt. Il propose deux entrées photovoltaïques (DC) capables de gérer une puissance allant jusqu’à 10 kW. Sa puissance de sortie continue est de 5 kW (7,5 kW pointe), alors que son taux de décharge maximal est de 95 %. Comme indiqué plus, il est possible de coupler plusieurs batteries afin d’atteindre une capacité maximale d’un peu plus de 60 kWh.

Conçue pour durer

En mode back-up, la batterie résidentielle de Maxeon Technologies promet un délai de commutation inférieur à 20 millisecondes. Autant dire qu’en cas de coupure électrique, elle se met en marche automatiquement sans même qu’on s’en rende compte. Par ailleurs, le SunPower Reserve se distingue par sa durée de vie prolongée, raison pour laquelle il est couvert par 10 ans de garantie.

Il possède un indice d’étanchéité IP65 (eau et poussière) et est certifié IEC, CE, TUV & SGS. Enfin, l’entreprise annonce une large plage de températures de fonctionnement : -10 °C à 50 °C. Plus d’infos : maxeon.com. Avez-vous déjà opté pour des batteries résidentielles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .