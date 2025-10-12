Sunwoda Energy dévoile une batterie électrique résidentielle tout-en-un de 40 kWh

La Chine est aujourd’hui un des principaux fabricants de batteries dans le monde. D’après Global Market Insights, la taille du marché chinois des solutions de stockage d’énergie a été d’environ 191 milliards d’euros en 2024 et pourrait atteindre plus de 2,09 billions d’euros en 2034. Dans le domaine des batteries résidentielles, plusieurs entreprises de l’Empire Céleste n’hésitent pas à se lancer dans la conception de produits toujours plus innovants, à l’instar de Sunwoda. Cette société basée à Shenzhen a récemment dévoilé SunESS Power, un dispositif destiné aux particuliers et aux professionnels, notamment aux petites entreprises. Cette nouvelle batterie tout-en-un se démarque sur de nombreux points, tels que sa capacité à fonctionner correctement avec des modules neufs et anciens.

Une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 40 kWh

En fonction de leurs besoins, les ménages et les entreprises peuvent équiper le SunESS Power d’un ou de deux onduleurs de 5 à 15 kW. Dans le cas d’une configuration à un seul dispositif électronique de puissance, ils ont la possibilité de combiner quatre modules de 5 kWh et de bénéficier d’une capacité de stockage allant jusqu’à 20 kWh. Pour stocker davantage d’énergie, ils peuvent se tourner vers un système à deux onduleurs. Ces derniers peuvent gérer quatre modules chacun et permettent, par conséquent, d’augmenter la capacité du dispositif à 40 kWh. Selon Sunwoda, les batteries du SunESS Power ont un rendement maximal d’environ 97,4 %. Ce qui permet aux particuliers et aux professionnels de profiter d’une grande partie de l’énergie emmagasinée.

Une plus grande flexibilité

Outre la possibilité d’opter pour une configuration à un ou deux onduleurs et de bénéficier d’une capacité de stockage allant de 5 kWh à 40 kWh, SunESS Power est doté d’un optimiseur d’énergie intelligent. Ce dispositif permet d’augmenter la tension de 51 V à 450 V et, comme nous l’avons dit précédemment, d’installer des cellules de batterie neuves et anciennes. En d’autres termes, les ménages et les entreprises peuvent, par exemple, combiner des modules bénéficiant d’un SOH (State of Health) de 90 à 100 %, à d’autres unités avec une autonomie et des performances réduites, sans aucun impact sur le système de stockage. D’après Sunwoda, les cellules défectueuses sont automatiquement isolées pour éviter les interruptions et garantir le bon fonctionnement du dispositif.

Un système de stockage d’énergie compact et une densité de puissance élevée

L’entreprise Sunwoda ne s’est pas essentiellement focalisée sur la capacité et la flexibilité dans la conception de son nouveau produit. Pour que le dispositif de stockage d’énergie puisse s’adapter parfaitement aux habitations et aux locaux relativement exigus, le fabricant s’est aussi penché sur sa taille. Le système équipé d’un seul onduleur mesure 65 × 83,3 × 25 cm et pèse 96 kg. Par ailleurs, les dimensions du dispositif qui combine deux onduleurs fonctionnant en parallèle sont de 65 × 177,8 × 25 cm (252 kg) et de 65,3 × 149,8 × 18,9 cm (221 kg).

Concernant la densité de puissance, elle est estimée à 192,3 W/dm3. La densité énergétique, quant à elle, est de 105 Wh/dm3. À noter que le SunESS Power est certifié IP65 et bénéficie d’un système de gestion thermique, lui permettant de fonctionner correctement durant les grosses vagues de froid et de chaleur. Plus d’informations sur sunwodaess.com. Cette batterie résidentielle tout-en-un vous séduit-elle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .