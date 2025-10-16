SurfacePlan réinvente la roue avec un dispositif qui exerce une poussée sur la route

La roue symbolise le génie créatif humain. Pourtant, depuis des millénaires, son principe de fonctionnement n’a pas beaucoup évolué. Avec son concept révolutionnaire baptisé SurfacePlan, l’inventeur américain David Henson, originaire de Denver, veut changer cela. Concrètement, il a mis au point une roue motorisée qui intègre des actionneurs intelligents. Dans les véhicules classiques, la propulsion repose sur une chaîne complexe de composants. On pense notamment aux pistons, aux engrenages, à l’arbre de transmission, etc. Cependant, en plus d’ajouter un poids supplémentaire, cette architecture entraîne des pertes d’énergie. Même les voitures électriques, en dépit de leur efficacité accrue, continuent d’utiliser une transmission indirecte.

Des micro-moteurs dopés à l’IA

Le concept SurfacePlan, protégé par des brevets provisoires, propose une approche radicalement différente. Au lieu de mettre en œuvre un moteur central qui transmet le mouvement de rotation vers les roues à travers un système complexe, chaque roue devient elle-même un moteur. Des actionneurs linéaires, disposés à la surface du pneu, exercent une poussée tangente directement sur le sol, permettant ainsi au véhicule d’avancer ou de reculer. Fait intéressant, ces micro-moteurs, synchronisés par une intelligence artificielle, assurent une propulsion fluide, semblable au déplacement d’un ver de terre. Autrement dit, la roue révolutionnaire promet un fonctionnement sans à-coups, d’autant plus que l’adhérence serait optimale.

De nombreux avantages

Selon David Henson, son invention élimine les pertes liées à la conversion mécanique et promet une réduction drastique du poids des véhicules. Concrètement, en supprimant le moteur classique, la transmission et d’autres éléments lourds, le SurfacePlan permet aux engins équipés d’être 60 à 80 % plus légers comparés aux véhicules conventionnels. Une voiture de 1000 kg pourrait ainsi finalement afficher seulement 300 kg sur la balance. Cette légèreté se traduit bien évidemment par une consommation énergétique bien moindre, une meilleure maniabilité et une réduction des coûts de fabrication. Le concepteur de la roue affirme l’avoir développé en s’inspirant du jouet « pin art » composé de milliers de petites tiges métalliques qui reproduisent la forme d’un objet pressé contre elles.

Un projet passionnant

Dans le cas du SurfacePlan, chaque tige est un actionneur capable de se mouvoir indépendamment pour générer une poussée coordonnée. Comme chaque roue est autonome, le système serait facile à entretenir. En cas de panne, il suffirait de remplacer la roue défectueuse sans toucher aux autres. Par ailleurs, les actionneurs seraient en mesure d’adapter leur comportement en temps réel selon le type de terrain, assurant une propulsion dynamique en toutes circonstances. À noter qu’en plus de cette roue révolutionnaire, David Henson a imaginé un nouveau mode de transport basé sur des pods individuels.

Chaque module, conçu pour une personne, peut se déplacer seul ou se connecter à d’autres pour former un véhicule collectif. Plus d’infos : surfaceplan.com. Comment trouvez-vous ce concept de roue autonome ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .