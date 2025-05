SwitchBot lance une serrure connectée avec reconnaissance faciale et un Hub (très) intelligent

Vous rêvez d’une maison qui vous reconnaît au visage, qui vous ouvre la porte sans que vous ayez à lever le petit doigt, et qui synchronise tous vos appareils en un seul geste ? C’est quasiment chose faite avec le lancement aujourd’hui même du SwitchBot Combo Serrure Ultra Vision (299,99 €*) et du SwitchBot Hub 3 (129,99 €*), deux nouveautés issues du savoir-faire japonais. L’automatisation du domicile se fait plus présente avec ces deux dispositifs particulièrement innovants ! Imaginez que vous allez pouvoir entrer chez vous, simplement en présentant votre visage devant la porte. Eh oui, entre technologie de reconnaissance faciale 3D, compatibilité Matter, design épuré et fonctions ultra-complètes, SwitchBot joue clairement dans la cour des grands. Et, en bonus, un code promo (15OFFYC522) de 15 % est valable jusqu’au 5 juin ! Découvrons ensemble, le nouveau système de serrure connectée SwitchBot, c’est parti.

Une serrure connectée qui vous reconnaît au quart de pixel

On avait déjà vu les capteurs d’empreintes, les claviers numériques ou même les cartes NFC… mais ici, SwitchBot monte d’un cran. La Combo Serrure Ultra Vision combine une reconnaissance faciale 3D digne d’un film d’espionnage et une compatibilité universelle (99,9 % des serrures). Ce bijou utilise 30 000 points infrarouges pour créer une carte faciale millimétrique. Temps de reconnaissance ? Moins d’une seconde. Taux d’erreur ? 0,0001 %. Bref, vous êtes reconnu plus rapidement qu’un ami par votre chien. Et, tout est stocké localement avec un cryptage bancaire AES-128.

Le plus impressionnant, c’est que ce système fonctionne même dans l’obscurité totale, grâce à une lumière infrarouge intégrée de 850 nm. Il peut différencier les visages même entre jumeaux identiques, selon les premiers retours d’utilisateur. Et, contrairement à d’autres systèmes, aucun besoin de se tenir parfaitement immobile ou à une distance précise. Il suffit de s’approcher de la porte pour qu’elle vous « reconnaisse ». Une expérience futuriste, mais accessible.

18 manières d’entrer chez soi (mais toujours sans clé)

Si vous avez déjà oublié vos clés dans le frigo ou coincé la serrure, SwitchBot a pensé à vous. La Combo Serrure Ultra Vision propose 18 modes de déverrouillage, du Bluetooth à la commande vocale, en passant par la carte NFC, l’empreinte digitale, ou encore le fameux Keypad Vision. Le mode Déverrouillage Rapid permet de déverrouiller sa porte en à peine un clin d’œil grâce à une liaison Bluetooth toujours active.

On peut aussi paramétrer un code à usage unique pour les invités, ou autoriser temporairement un proche à distance via l’application mobile. La gestion des accès devient intuitive et ultra-flexible, parfaite pour les familles nombreuses, les colocations… ou les têtes en l’air. Vous partez en vacances ? Un accès distant et sécurisé reste possible pour le voisin qui viendrait nourrir le chat. Et, tout cela sans jamais sortir une clé de votre poche.

Un moteur silencieux, puissant… et intelligent

Le moteur de la serrure a, lui aussi, fait peau neuve : 122,2 % plus rapide et 10,5 % plus puissant que le modèle précédent. Pourtant, il sait se faire discret : 20 dB en fonctionnement solo, autant dire moins que votre chat quand il réclame des croquettes. Trois modes sont disponibles : haute vitesse, par défaut, silencieux, et même un mode nuit programmable pour verrouiller la porte automatiquement sans bruit quand vos ados rentrent au beau milieu de la nuit.

L’algorithme de verrouillage intelligent adapte la puissance en fonction du type de serrure, prolongeant la durée de vie de l’ensemble. Le tout fonctionne sans à-coup, et la fluidité est telle qu’on peine à croire que la serrure a réellement bougé. C’est simple, on l’entend à peine, et on ne la sent même pas vibrer sous la main. Un vrai travail d’orfèvre électronique.

Et, si la batterie lâche ? Pas de panique

SwitchBot pense à tout, y compris aux situations d’urgence. Le système embarque une batterie principale rechargeable (jusqu’à neuf mois d’autonomie), une batterie de secours CR123A, et un déverrouillage manuel d’urgence. Le design est tout aussi bien pensé : ultra-fin, personnalisable avec trois plaques décor bois, et un système de sécurité à six niveaux. Du costaud, même pour les plus paranoïaques.

En cas de panne totale, une borne de secours externe permet une alimentation temporaire via une simple pile ou une powerbank. Et bien sûr, des alertes sont envoyées en amont lorsque la batterie commence à faiblir. On est loin du stress de la serrure à pile qui vous lâche un dimanche soir. Et côté entretien, l’application vous guide pour optimiser chaque rechargement.

Le Hub 3 : le chef d’orchestre de votre maison connectée

La SwitchBot Hub 3 (129,99 €*) est bien plus qu’un simple accessoire : c’est le cerveau de votre écosystème domotique. Compatible Matter, il centralise tous vos appareils SwitchBot, mais aussi plus de 100 000 appareils à infrarouge tels que les téléviseurs, climatiseurs, lampes et autres équipements du quotidien. Grâce à lui, vous contrôlez en un seul geste ou via l’appli tous vos équipements, y compris les appareils de streaming comme Apple TV et Fire TV. Il remplace à lui seul plusieurs appareils traditionnels : télécommande universelle, station météo, réveil, et même assistant vocal.

Utilisez-le avec les commandes vocales via Alexa, Google Assistant, ou encore depuis votre Apple Watch. Grâce à sa compatibilité avec Matter, le Hub 3 devient également un pont universel pour contrôler des appareils SwitchBot (comme les rideaux et stores vénitiens) dans l’écosystème Apple Home. Il supporte jusqu’à 30 appareils SwitchBot sans fil et permet une expérience fluide et intégrée, quel que soit votre assistant vocal préféré.

Doté d’un écran IPS vif, le Hub 3 vous offre un état complet de votre maison en un clin d’œil. Il affiche en temps réel les données environnementales comme la température et l’humidité (grâce à un capteur haute précision ±0,2 °C), les niveaux de CO₂, les alertes de météo (pluie incluse), ou encore l’état de votre serrure connectée avec alarme en cas de porte ouverte (avec SwitchBot Lock et Meter Pro CO₂, vendus séparément). Il peut aussi servir de réveil avec des sonneries personnalisables. Grâce à la fonction Maître du Cadran™, une molette rotative intuitive accompagnée de boutons physiques, vous ajustez la température, la luminosité ou le volume d’un simple geste. La navigation devient simple et accessible à tous, enfants comme personnes âgées. Quatre boutons programmables vous permettent de passer instantanément d’un mode à l’autre : Maison, Absent, Cinéma, etc.

Le Hub 3 analyse aussi vos habitudes pour vous proposer des routines intelligentes (réveil, départ, soirée…). Il est capable d’intégrer des appareils d’autres marques et de configurer jusqu’à 30 scènes automatisées. Les 30 Boutons Matter permettent d’envoyer jusqu’à 30 commandes pour activer des scènes d’automatisation composées d’autres produits Matter déjà intégrés à Apple Home. Avec les fonctions de géorepérage et les capteurs intégrés, il déclenche automatiquement des actions selon votre position ou l’environnement (par exemple, allumer la climatisation si la température dépasse un certain seuil). En résumé, le Hub 3 est une solution domotique tout-en-un, élégante et intelligente, qui s’intègre parfaitement à votre quotidien. Avec lui, votre maison vous comprend, anticipe vos besoins et vous simplifie la vie sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Ce qu’il faut retenir (et où l’acheter).

Une maison connectée sans migraine, c’est possible

Ce qui frappe avec ces nouveaux produits SwitchBot, c’est leur volonté de simplifier la domotique, sans rien sacrifier à la sécurité ou au confort. Le tout avec un design soigné et une approche modulaire compatible avec presque tout. D’autant plus que ces nouveautés sont disponibles dès aujourd’hui, jeudi 22 mai 2025, sur le site officiel de la marque et sur Amazon. Un lancement attendu par les amateurs de maison intelligente, qui marque un pas de plus vers une automatisation fluide et accessible.

Que vous soyez geek ou juste un brin débordé par les clés et les télécommandes, la gamme SwitchBot semble taillée pour vous accompagner. Et franchement, à ce prix-là, pourquoi continuer à cacher vos clés sous le paillasson ? Le tout avec un design soigné et une approche modulaire compatible avec quasiment tout. Et vous ? Prêts à faire un clin d'œil à votre porte d'entrée (à l'abri des regards quand même) pour entrer chez vous ?