Roadfix : un dispositif innovant qui veut éradiquer les nids-de-poule en un clin d’œil

Tous les automobilistes connaissent un jour la malencontreuse rencontre avec un nid-de-poule: ces trous qui se forment dans le bitume à cause d’une mauvaise construction, d’une route vieillissante ou du passage incessant de poids lourds, provoquent parfois des dommages sur les véhicules.

Et pour les deux roues, ils peuvent s’avérer très dangereux et provoquer des accidents graves. Mais le dernier lauréat des James Dyson Awards 2021 pourrait bien devenir le pire cauchemar des nids-de-poule… Et la meilleure invention de l’année pour les automobilistes et motards.

Une invention italienne pour lutter contre les nids-de-poule

Cette année, le lauréat du prix italien est décerné à 5 des étudiants du Politecnico di Milano : Luca Grosso, Silvana Migliozzi, Alessio Pulco, Zöe Schnegg et Xueyan Niu, pour avoir imaginé un dispositif permettant de réparer les nids-de-poule. Grâce à ce système baptisé Roadfix, un seul employé pourra faire disparaitre un nid-de-poule, alors qu’en temps normal, il faut mobiliser une équipe complète pour effectuer les réparations.

Mais ils souhaitent également se servir de leur Roadflix pour proposer un nouveau support publicitaire aux annonceurs: le système est prévu pour recevoir le logo de l’entreprise et ainsi faire sa promotion. C’est aussi une méthode marketing pour promouvoir les financeurs des opérations de rebouchage des nids-de-poule.

Mais le RoadFix c’est quoi exactement ?

Les étudiants présentent leur système comme “un outil qui révolutionne la façon dont les défauts de la route sont réparés, en offrant de nouvelles opportunités esthétiques et commerciales”. À l’intérieur du conteneur, se trouvent de l’eau et de la poudre de ciment; grâce à son système intégré, les éléments sont mélangés à l’aide d’un fouet entraîné par un moteur électrique situé dans la roue arrière.

Quand le mélange est bien homogène, le technicien n’a plus qu’à faire pivoter le boitier vers l’avant et appuyer sur un bouton situé sur la poignée. Il devra aussi déclencher le mécanisme d’ouverture à l’aide d’un second bouton qui libèrera le mortier, et il comblera avec précision le nid-de-poule en respectant minutieusement tous les contours. Enfin, grâce à la bande de roulement personnalisable, les entreprises pourront apposer leur logo. Pour découvrir le Roadfix en détail, rendez-vous sur le site des James Dyson Award 2021.

Les « James Dyson Awards » c’est quoi ?

Cet évenement consiste en une compétition internationale créée par James Dyson en 2004; ce concours destiné aux étudiants universitaires dans le design produit, design industriel ou ingénierie se déroule dans 18 pays. Un lauréat est désigné dans chacun d’eux, puis chaque gagnant national participe au concours international. Le concours récompensent les meilleures innovations imaginées par des étudiants, et c’est un formidable coup de pouce pour les promouvoir dans le monde entier.

Comment signalez un nid-de-poule ?

Si vous faites une rencontre fortuite avec un nid-de-poule ou que vous le découvrez lors d’une balade, vous pouvez le signaler sur Niddepoule.fr. Il vous suffira d’en prendre une photo, puis d’activer la géolocalisation de votre smartphone pour pouvoir l’indiquer sur le site. Ce petit geste permettra à ceux qui emprunteront votre itinéraire de savoir qu’un nid-de-poule existe et donc de pouvoir l’éviter.