Talky-Divy, l’incroyable invention francaise qui permet de parler sous l’eau

Pour communiquer sous l’eau, le langage gestuel est le moyen le plus largement utilisé par les plongeurs. Et pourtant, dans certaines situations qui nécessitent de transmettre des informations détaillées, les signes de communication sont très limités. De même, la plupart des technologies utilisées dans ce domaine sont restreintes, comme les hydrophones, les systèmes de transmission optique, etc. C’est ce qui a poussé l’entreprise française, 52 Hertz, à mettre au point un appareil de communication vocale pour plongeur, utilisant l’IA et la technologie de conduction osseuse. Cette innovation technologique, présentée sous le projet MER-CURE, figure parmi les projets financés par l’Agence de l’Innovation de la Défense (AID), rattachée au ministère des Armées.

Talky-Divy, le premier appareil de communication vocale pour plongeur

Selon 52 Hertz, le Talky-Divy est conçu pour s’adapter à l’équipement habituel du plongeur. Concrètement, l’entreprise a apporté des innovations à l’embout du détendeur de plongée qui permet aux plongeurs de respirer. À l’intérieur de l’appareil, elle a inséré des écouteurs à conduction osseuse pour permettre au son de remonter jusqu’aux tympans, grâce aux vibrations dans les dents. Le son est ainsi transmis grâce à ces dernières, et non par l’air. Mais un microphone est aussi intégré pour capter et enregistrer la voix, ainsi que le souffle des plongeurs. 52 Hertz indique que « ces pièces sont surmoulées dans une structure rigide innovante, permettant leur maintien et augmentant leurs caractéristiques ». Notons que l’appareil est relié à un boîtier étanche, comprenant un module de communication, un algorithme et une batterie.

Deux innovations apportées à l’embout buccal

L’entreprise française indique avoir travaillé sur deux innovations, pour permettre aux plongeurs de parler avec un embout buccal. La première sur l’ergonomie de ce dernier afin de faciliter la diction et la seconde, sur le développement d’un algorithme permettant de rehausser l’intelligibilité de la voix par traitement du signal de certaines fréquences détériorées par l’embout. D’après la start-up bretonne, les voix des plongeurs sont filtrées en temps réel par l’algorithme, qui va par la suite les rendre naturelles et intelligibles. L’IA corrige automatiquement les défauts liés à la distorsion aquatique et reconstitue les sons pour qu’ils soient plus propres et clairs.

Un grand potentiel dans la coordination et la sécurité des plongeurs militaires

Pour l’Agence de l’Innovation de la Défense, le Talky-Divy peut jouer un rôle majeur en matière de coordination et de sécurité des plongeurs militaires, d’où la validation du projet MER-CURE. Selon elle, cette technologie combine l’IA et la propagation du son par vibrations pour transmettre des informations précises en temps réel. Elle permet également de diffuser des messages d’alerte et des instructions préenregistrées. Plus besoin d’échange de signes avec cet appareil révolutionnaire mis au point la start-up bretonne 52 Hertz.

Avec le Talky-Divy, il est désormais possible d'entamer une conversation vocale naturelle sous l'eau, permettant une coordination efficace des équipes sous-marines. Un avantage stratégique lors des opérations de plongée militaires complexes qui nécessitent souvent un échange d'informations critiques, selon l'AID. Pour information, le prototype Talky-Divy Pro est actuellement en phase finale de développement et sa commercialisation est prévue en 2026. Plus de détails sur 52-hertz.fr.