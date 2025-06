Technal, l’invention d’une « fenêtre climatique » qui produit de la chaleur ou du froid

On connaissait les fenêtres isolantes, coulissantes, oscillo-battantes… Voici maintenant la fenêtre climatique active signée Technal, une innovation française qui combine menuiserie en aluminium et technologie de chauffage/refroidissement. Le concept est simple : un cadre électrifié qui chauffe ou rafraîchit selon la saison grâce à l’effet Peltier, un phénomène thermoélectrique. Pour le moment, aucun tarif n’a été donné, mais le fabricant assure que le retour sur investissement est rapide ! Comment ? Eh bien, tout simplement en ne consommant plus de chauffage, à la limite, vous pourriez même gagner de la place en supprimant vos radiateurs ! Intrigués ? Je vous embarque à la découverte de cette invention qui pourrait révolutionner notre quotidien. Présentation.

Chauffage et clim intégrés, sans machine apparente

Adieu radiateurs encombrants et climatiseurs bruyants ! Grâce à son cadre en aluminium intelligent, la fenêtre climatique Technal chauffe votre intérieur l’hiver et le rafraîchit l’été. Comment ? En inversant la polarité du courant électrique dans son module Peltier intégré : un côté chauffe, l’autre refroidit, et vous n’avez rien à faire si ce n’est régler le thermostat. Bonus malin : elle est pilotable à distance, via votre domotique ou votre smartphone. Parfait pour réchauffer la maison depuis votre lit (ou depuis le bureau, en douce). Et, contrairement aux convecteurs classiques, elle diffuse une chaleur douce et homogène, sans soufflerie ni bruit. C’est un peu comme si votre mur vous faisait office de rempart thermique. Et, en prime, elle s’intègre parfaitement à l’esthétique intérieur sans dénaturer vos jolies finitions.

Moins d’encombrements, plus de confort

Imaginez : plus besoin de dégager l’emplacement du radiateur pour passer l’aspirateur ou pour installer la console de jeu. Dans un studio urbain ou un bureau exigu, chaque centimètre compte. La fenêtre climatique libère de l’espace au sol, tout en réduisant les sensations de paroi froide et la condensation responsable de moisissures. Un plus pour la santé et la longévité de vos murs. Et, ce n’est pas qu’une question de confort : en limitant les écarts de température près des vitrages, elle améliore aussi le ressenti thermique global dans la pièce. Plus besoin de coller au plaid dès que le soleil disparaît. C’est discret, efficace, et cela change franchement la donne au quotidien.

Critère Technal Fenêtre Climatique Menuiserie traditionnelle Fonction Chauffage + rafraîchissement (effet Peltier) Simple isolation Installation Branchement électrique + pose standard Technal Pose standard Pilotage Thermostat, appli domotique Aucun Gains de place Intègre le chauffage dans la menuiserie Radiateur séparé Performance thermique Uw : environ 1 W/m²·K, diffusion homogène Uw variable selon le modèle

Une solution efficace… sous certaines conditions

Comme toute innovation thermique, la fenêtre climatique active donne le meilleur d’elle-même dans une maison bien isolée, type RT2012 ou équivalent. Dans une maison de 100 m², équipée de 9 menuiseries (soit 5,1 m² de cadre aluminium), Technal annonce un gain de 4 °C en une heure – de 15 °C à 19 °C – même par 0 °C dehors. Impressionnant, non ? Attention toutefois : en cas de canicule, il peut être nécessaire d’ajouter une climatisation d’appoint pour rester sous les 25 °C.

En résumé, cette fenêtre high-tech n’est pas magique, mais elle fait déjà beaucoup ! Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : tecmetalu-fabricant-technal.fr. Et vous, seriez-vous prêt à dire adieu à vos vieux radiateurs pour adopter la fenêtre 2-en-1 de Technal, économe et futuriste ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !