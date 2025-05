Temo, un moteur électrique ultraléger (4,6 kg) pour les bateaux, qui remplace les rames

Avec les beaux jours qui reviennent, les activités nautiques vont refaire surface ! Cet été, vous pratiquerez peut-être le bateau, mais n’envisagez pas de ramer pendant des heures ! Une innovation pourrait faciliter la tâche aux plus novice d’entre vous : le Temo 450, un petit moteur de hors-bord électrique qui ressemble à une pagaie ! En effet, derrière son look discret de pagaie design, le Temo 450 Carbon cache une innovation originale : un moteur électrique ultra-portable pour les petits bateaux (annexes, barques…). Pesant à peine 4,5 kg, il promet jusqu’à 80 minutes de navigation silencieuse, sans carburant ni huile de coude. Lancé à 2 449 $ aux États-Unis, il est déjà disponible en Europe autour de 2 299 € TTC, avec sac de transport, support de fixation et chargeur.

Une pagaie ? Non, un moteur déguisé en accessoire de canoë

Ne vous fiez pas à son apparence : le Temo 450 Carbon n’est pas une simple perche de luxe. Une fois fixé au tableau arrière de votre embarcation via son étrier pivotant, il se transforme en moteur marin miniature, actionné par gâchette et réversible grâce à un bouton discret. La batterie est intégrée (et non amovible), mais son poids plume permet de la recharger facilement à la maison. Son arbre télescopique en fibre de carbone permet d’ajuster la longueur selon l’embarcation, et de le transporter comme une pagaie. Même replié, il attire les regards… et les questions au ponton !

Un moteur électrique pour les mini-navigateurs exigeants

Si vous avez déjà ramé à contrecourant avec des enfants à bord, ce Temo devrait normalement vous parler ! Certes, le moteur de 200 W est moins puissant que les modèles thermiques, mais sa douceur, sa légèreté et sa discrétion séduisent. En vitesse de croisière, on tient environ 80 minutes, et jusqu’à 60 minutes à pleine puissance. De plus, il faut ensuite compter 4 h 30 de recharge sur une prise électrique classique. Pour une balade en mer, ou en rivière, cette invention est plutôt sympathique ! Mais, avec seulement 80 minutes d’autonomie, la balade ne doit pas s’éterniser à moins de ramer au retour !

Ce qu’il faut retenir du Temo 450 Carbon

Caractéristiques Détails Poids 4,5 kg (10 lb) Puissance 200 W (batterie 12,8 Ah intégrée) Autonomie 60 à 80 minutes Recharge 4 h 30 (sur secteur classique) Fixation Étrier pivotant sur tableau arrière Accessoires fournis Housse, support bateau, chargeur Prix public (Europe) Environ 2 299 € Garantie constructeur 5 ans (Carbon)

Pour qui est fait ce drôle de propulseur ?

Ce Temo 450 Carbon s’adresse clairement aux plaisanciers minimalistes, aux amateurs de voile légère, ou aux explorateurs fluviaux qui en ont assez de ramer (au propre comme au figuré). Il n’est pas fait pour tracter un Zodiac blindé, ni pour traverser la Manche. Mais, pour manœuvrer proprement dans un port, faire un tour de lac ou accoster en silence, c’est le compagnon parfait. Et, mine de rien, avec sa garantie cinq ans, il coche pas mal de cases écolos, pratiques et robustes à la fois.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : temo-usa.com. Et vous, seriez-vous prêt à troquer vos rames contre un moteur électrique français à 2 299 € comme le Temo 450 Carbon ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !