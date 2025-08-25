« Terrifiant », la Chine dévoile un robot de grossesse qui porte un bébé à votre place

Des statistiques publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent qu’environ un adulte sur six est touché par l’infertilité dans le monde. Pour aider les couples infertiles à procréer, différentes méthodes peuvent être mises en œuvre, parmi lesquelles on peut citer la PMA (procréation médicalement assistée) qui comprend l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Par ailleurs, lors de l’édition 2025 de la World Robot Conference, Kaiwa Technology a dévoilé son projet de développer un robot humanoïde capable de porter un fœtus pendant l’ensemble de la durée de gestation, soit environ neuf mois. Cette technologie révolutionnaire de l’entreprise chinoise pourrait constituer une avancée majeure dans les traitements de l’infertilité.

Un utérus artificiel

Pour mener une grossesse à terme, un dispositif capable de simuler parfaitement le fonctionnement de l’utérus humain est placé au niveau de l’abdomen du robot humanoïde de Kaiwa Technology. D’après le Dr Zhang Qifeng, le fondateur de l’entreprise chinoise, il contient un liquide amniotique et est alimenté en nutriments ainsi qu’en oxygène, à l’aide d’un tuyau. D’autre part, la température à l’intérieur de l’utérus artificiel est régulée pour créer un environnement favorable au développement d’un fœtus pendant toute la durée de gestation. À noter que cette technologie est conçue pour gérer l’ensemble des étapes, allant de la fécondation à l’accouchement. Un premier prototype devrait être présenté durant l’année 2026 et le prix d’un robot avoisinerait 12 000 €. Ce qui est moins coûteux qu’une GPA (gestation pour autrui).

Une technologie utile pour les recherches dans le domaine de la santé

Si la technologie développée par Kaiwa Technologie se présente comme une excellente solution pour les couples infertiles désireux de devenir parents, elle devrait également permettre aux scientifiques de réaliser des recherches plus approfondies sur la grossesse. En effet, grâce à l’utérus artificiel, les chercheurs auront à leur disposition un environnement contrôlé qui leur offrira la possibilité d’observer plus facilement le développement fœtal. Ils pourront aussi développer de meilleurs traitements en étudiant de manière plus approfondie les complications de la grossesse liées à des facteurs tels que la prééclampsie. Mais également les problèmes entraînés par des maladies génétiques et les interactions complexes entre la mère et son fœtus.

Les implications éthiques

Certes, la technologie développée par Kaiwa Technology pourrait aider les couples infertiles et les scientifiques dans leurs recherches. Cependant, il faut s’interroger sur ses implications éthiques et juridiques. En premier lieu, l’utilisation de ce robot humanoïde peut déshumaniser le lien entre la mère et l’enfant, dans la mesure où ce dernier se tisse lors de la période de gestation de neuf mois. Ensuite, il est important d’évaluer les effets psychologiques sur les enfants nés de robots. Au niveau juridique, un cadre réglementaire et politique doit être mis en place pour contrôler l’utilisation de cette technologie et éviter les éventuels abus.

Bien que de nombreuses questions soient sans réponse, le Dr Zhang Qifeng a déclaré que son entreprise est actuellement en discussion avec les autorités du Guangdong pour élaborer, entre autres, une réglementation relative à la gestation robotisée. À noter qu’en France, la GPA est interdite par la loi n°94-653 relative au respect du corps humain. Il est donc peu probable que cette technologie soit acceptée dans le pays, si l’entreprise chinoise parvient à réellement mettre au point un robot capable de mener une grossesse à terme. Quel est votre avis sur la question d’un robot capable de porter un fœtus du début à la fin d’une grossesse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .