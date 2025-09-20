Tesla : un rappel de la batterie domestique Powerwall 2 à cause d’un risque d’incendie

Le géant américain de l’énergie et des véhicules électriques fait face à une situation délicate en Australie. Comme le rapporte notre source, Tesla se trouve actuellement dans l’obligation de rappeler des milliers d’unités de sa batterie résidentielle Powerwall 2. Les modèles concernés sont ceux qui ont été vendus entre novembre 2020 et juin 2022. Le rappel a été lancé à la suite de rapports faisant état de batteries ayant surchauffé, émis de la fumée ou pris feu, causant des dommages matériels. La firme indique avoir identifié l’origine du problème. Selon un communiqué, celui-ci découle d’un lot spécifique de cellules lithium-ion fournies par un tiers. Il semblerait que ces cellules défectueuses peuvent entraîner une défaillance du système et provoquer une surchauffe dangereuse.

Un incident « mineur » ?

Bien qu’il s’agisse d’un incident considéré comme mineur, la gravité potentielle des conséquences a poussé le groupe d’Elon Musk à agir rapidement. Tesla a précisé que la majorité des unités concernées ont déjà été désactivées à distance. Cependant, les équipes techniques sont à pied d’œuvre sur le terrain pour poursuivre le processus de mise hors service. Dans son communiqué, la firme américaine assure qu’elle fait de son mieux pour informer les clients concernés, notamment via l’application mobile de la marque. Chaque unité identifiée comme défectueuse sera retirée et remplacée gratuitement. La société envisage également d’indemniser les utilisateurs pour les pertes liées à la désactivation des systèmes.

Les autorités australiennes sont intervenues

Tesla insiste sur le fait que ce problème est circonscrit à une série limitée du Powerwall 2. Les modèles plus récents, notamment le Powerwall 3, ne seraient pas ainsi touchés. L’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), l’organisme chargé de la protection des consommateurs en Australie, a publié un avis officiel de rappel. Celui-ci recommande aux propriétaires de Powerwall 2 de vérifier leur installation et de suivre les instructions fournies par le géant américain. L’ACCC souligne l’importance de cette démarche pour prévenir tout risque d’incendie domestique.

Un véritable défi

Face à cette situation, Tesla démontre une volonté de transparence et de réactivité. Il est clair que cette approche vise à minimiser les désagréments pour les utilisateurs. Ce rappel intervient en tout cas dans un contexte où la concurrence sur les systèmes de stockage d'énergie domestique est de plus en plus féroce. Si vous ne le savez pas encore, les batteries comme les Powerwall permettent aux foyers de stocker l'électricité produite par les sources renouvelables telles que les panneaux solaires, réduisant ainsi leur dépendance au réseau. Plus d'infos : productsafety.gov.au et sur la page officielle Tesla.