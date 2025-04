Teufel dévoile une nouvelle barre de son, la CINEBAR 11 Dolby Atmos

Aujourd’hui, je vous parle d’un produit qui pourrait être le coup de cœur sonore de ce printemps 2025 : la CINEBAR 11 Ensemble 2.1 de Teufel, tout juste sortie ce 3 avril 2025, au prix de 449,99 €*. Pour les plus exigeants, une version Surround Ensemble 4.1 est également dispo à 749,99 €*. Mais pas besoin d’être audiophile pour en tomber amoureux : il suffit d’aimer le bon son… et de ne pas vouloir tirer 50 mètres de câble dans le salon. Pour être honnête avec vous, la description de ce nouveau joujou, provoque chez moi, comme une envie irrésistible de l’intégrer dans mon salon ! Teufel est une marque allemande connue et reconnue dans le monde entier, toujours à la pointe de l’innovation, comme moi ! Avec son nouveau mode Dolby Atmos, son design ultra-compact et surtout, sa promesse de transformer une soirée Netflix banale en séance home cinéma 3D, elle va faire des envieux ! Je vous invite immédiatement à sa découverte.

Un format mini pour un effet maxi

La première chose qui m’a interpellée en découvrant cette barre de son, c’est son format. La CINEBAR 11 est ultra-fine, avec seulement 6 cm de hauteur. Elle s’intègre sous la télé sans jamais faire d’ombre (ni visuellement, ni à la télécommande), et peut aussi être accrochée au mur avec une simplicité déconcertante. Vous vous dites peut-être qu’un si petit gabarit ne peut que produire un son médiocre ? Grave erreur ! Car le caisson de basses T6, fourni dans l’ensemble, s’occupe de tout ce qui vibre : explosions, basses profondes, musiques de film… Il est fin, discret et peut se glisser sous le canapé ou se poser verticalement à côté. Et le petit bonus bien appréciable : il est sans fil. Juste une prise électrique, et c’est parti, sans vous empêtrer dans les câbles, ou bien les voir traverser le salon !

Bienvenue dans le son en 3D avec Dolby Atmos

C’est la grande nouveauté de cette version 2025 : le Dolby Atmos arrive sur la CINEBAR 11. Concrètement, ça change quoi ? Eh bien, on passe d’un simple son qui nous entoure à une expérience tridimensionnelle : les bruits viennent de gauche, de droite… et même du plafond ! Pour imaginer ce que cela donne, j’imagine un film d’action avec des hélicoptères ou un bombardement pendant la guerre, le rendu doit être impressionnant. Un son immersif, car en réalité, il traverse la pièce entière et n’est pas juste diffusé par la barre de son. Et même sans enceintes arrière, l’effet « virtual Atmos » restera bien présent. Un avantage absolument innovant et utile pour les amateurs de jeux vidéo ou de concerts live : chaque détail sonore prend vie, sans nécessité de pousser le volume à fond !

La version Surround 4.1, qu’a-t-elle en plus ?

Passons maintenant à la version Surround 4.1, qui ajoute deux enceintes arrière sans fil, les EFFEKT 2. Elles fonctionnent exactement comme le caisson de basses : pas besoin de câble audio, juste d’une prise électrique. Ce qui veut dire : pas de câble qui traverse la pièce, pas de bricolage, et un son toujours aussi propre et clair. Et l’effet surround prend ici toute sa dimension. Les dialogues restent nets à l’avant, les ambiances sont spatialisées à l’arrière, et l’immersion devient totale. Si vous avez la place et le budget, c’est clairement une évolution à considérer.

Une restitution sonore d’exception, même en stéréo

La barre seule, en mode 2.1, offre déjà un son bluffant. Elle intègre 8 haut-parleurs haute performance, 8 amplis et un système 2 voies qui assure des médiums bien détaillés et d’aigus clairs sans agressivité. Avec elle, vous allez redécouvrir vos playlists Spotify, regarder des documentaires comme vous touchiez le félin à l’image. Côté personnalisation, on peut choisir différents modes sonores (nuit, voix…) et régler l’égaliseur à sa sauce. Une fonctionnalité particulièrement utile pour ne pas réveiller toute la maison à 23 h.

Une immersion sonore sans compromis

Un film d’action bien vitaminé ou un concert de métal ? Pas de souci, le set 4.1, est fait pour cela avec un relief sonore quasiment indescriptible. Les effets se déplacent de l’avant à l’arrière, les dialogues restent parfaitement audibles, même au cœur de scènes chargées, et chaque bruitage prend sa place dans l’espace. L’équilibre est là sans avoir besoin de se plonger dans des réglages complexes. Les amateurs de films, de concerts live ou de jeux vidéo trouveront dans ce système un compagnon fidèle, capable de suivre le rythme sans faiblir. Et tout cela, sans avoir à tirer un seul câble audio dans le salon.

Connectique moderne et ergonomie bien pensée

Teufel n’a pas oublié les détails pratiques. La CINEBAR 11 dispose de Bluetooth avec codec AAC, parfait pour streamer de la musique depuis son smartphone ou sa tablette sans perte de qualité. Mais ce qui est probablement le plus appréciable dans ce domaine, c’est la connectique HDMI 2.1, avec pass-through 4K, HDR, Dolby Vision, eARC… En gros, tout y est. Une seule prise HDMI suffit pour relier la barre à la télé, et ensuite, vous pilotez tout avec la télécommande du téléviseur grâce au CEC. L’écran VFD en façade est discret, mais lisible, et on peut baisser l’intensite le soir venu pour ne pas être ébloui. Mention spéciale aussi à la grille en métal : sobre, élégante et solide. Pour information, elle est disponible en deux coloris : blanc et noir, pour une intégration parfaite dans votre intérieur !

Installation facile, plaisir immédiat

L’installation est souvent redoutée sur ce type de produits. J’ai personnellement le souvenir des premières barres de sons, ou des premiers home-cinéma, on se serait crus dans une centrale électrique tant les câbles étaient partout ! Rassurez-vous, les technologies ont bien évoluées et nous les remercions ! Teufel n’a évidemment pas manqué le coche du « tout sans-fil » ou presque. En effet, sur cette barre de son, tout est pensé pour aller vite. Vous devrez, montre en main, consacrer moins de 15 minutes entre l’ouverture du carton et la première scène d’un film. La barre s’alimente, se connecte en HDMI, le caisson s’allume automatiquement une fois branché, et si vous avez les enceintes EFFEKT, elles se synchronisent toutes seules. Aucun logiciel, aucune appli, aucun compte à créer. Et ça, franchement, c’est le genre de détail que tout le monde va adorer : on reçoit, on déballe, on branche… et on profite quand même !

Une sortie dès aujourd’hui, pour un petit cadeau à vous faire ?

Alors, cette nouvelle CINEBAR 11 version 2025, convaincante ou pas ? Clairement, je pense qu’elle l’est et je pense sincèrement qu’elle intègrera bientôt mon univers. Pour 449,99 €*, elle annonce un rendu audio largement supérieur à celui d’un téléviseur, une compatibilité Dolby Atmos rare à ce niveau de prix, une installation sans fil ultra-simple et un design discret, mais classe. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, la version Surround 4.1 à 749,99 € ajoute une dimension spectaculaire, sans aucun fil à tirer dans le salon. Bref, une solution idéale pour profiter du son cinéma… sans devoir transformer sa maison en salle dédiée. Et vous, prêt(e) à passer à la CINEBAR 11 dès aujourd’hui, ce 3 avril 2025 ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 3 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.