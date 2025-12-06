Thermibloc, un bloc de construction « LEGO » avec isolant composé à 80% de copeaux de bois

Avez-vous déjà entendu parler de Xelis, le premier fabricant français de thermiblocs ? Filiale du groupe Renou, cette société fondée en 2007 par Jérémie Renou a racheté la licence autrichienne d’un bloc de construction et l’a adapté aux normes françaises. Proposé sur le marché français depuis plusieurs années, ce bloc de béton allierait les performances thermiques et phoniques du bois et la solidité du béton. Aujourd’hui, plusieurs centaines de logements sont construits avec les blocs Thermibloc de la société Xelis qui, notons-le, a transféré en 2020 leur production à la société Eurodime. Mais quelle est donc leur particularité et pourquoi ils séduisent bon nombre de ménages français ?

Un bloc de construction avec isolant intégré

Le Thermibloc n’est pas seulement un simple bloc de construction qui s’assemble pour former les murs porteurs d’une habitation. Sa particularité ? Il intègre un isolant (isolation par l’extérieur), et est composé de 20 % de ciment et de 80 % de copeaux de bois. La société française a expliqué qu’un isolant thermique complémentaire était inséré dans ses alvéoles. Selon elle, tout a été pensé pour éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques et lui offrir une inertie thermique qui agirait comme une vraie climatisation. Les copeaux de bois utilisés dans la fabrication de ce bloc de coffrage proviendraient de scieries locales.

Les avantages annoncés par l’entreprise française

Le groupe Xelis annonçait plusieurs avantages majeurs, notamment sur le plan écologique, économique, technique et pratique. Le Thermibloc bénéficierait d’une bonne isolation phonique, le béton de bois étant initialement créé pour faire des murs anti-bruit d’autoroutes. En termes de robustesse, il serait aussi solide qu’un voile de béton armé, indique l’entreprise française. Cette dernière d’ailleurs souligne que ce bloc de construction est adapté à tous les types de constructions et n’est pas soumis aux conditions climatiques, en raison de sa solidité et de sa polyvalence. De plus, pas besoin de colle ou de liant pour chaque rang, puisque les Thermibloc s’empilent à sec les uns sur les autres comme un Lego. Quatre blocs suffiraient pour avoir un mur de 1 m². Sur le plan écologique, Xelis affirme avoir conçu ces blocs pour des constructions éco-responsables. « C’est un matériau respectueux de l’environnement et il rejette moins de CO2 que les matériaux de construction classiques », précise la société.

Plusieurs gammes de blocs et d’isolants au choix

Plusieurs gammes de blocs de construction sont disponibles pour faciliter les chantiers, dont des modèles avec isolation intégrée pour murs porteurs extérieurs et des modèles sans isolation intégrée. Il existe également des blocs spéciaux, découpés à partir d’un Thermibloc standard pour réduire les coûts de fabrication. Entre autres, des blocs d’angle, de compensation, pour fenêtres, linteaux et plancher. Hormis cela, plusieurs types d’isolants intégrés sont au choix, comme le polystyrène, le polystyrène graphité et la laine de roche, qui serait le type d’isolant le plus utilisé en Europe grâce à ses performances thermiques.

D'autres types d'isolants sont aussi disponibles, tels que la laine de chanvre, l'ouate de cellulose, le liège, la laine de coton… Plus d'informations sur batilife.com.