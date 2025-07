Thermomix TM7, le robot de cuisine corrige (enfin) ses deux plus gros défauts

Le Thermomix TM7, dernière star de la marque allemande Vorwerk, a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie. Vendu au prix coquet de 1 599 € (sans accessoire, bien sûr), il promet monts et merveilles en cuisine. Pourtant, ce robot ultra-design, bardé de technologies, traînait deux sacrées casseroles : des délais de livraison interminables et l’absence du célèbre Découpe-Minute, pourtant plébiscité sur le TM6. Mais, la marque vient de rectifier le tir, et ça va en réjouir plus d’un ! Si vous aviez suivi notre article sur la « mauvaise nouvelle » du TM7, à relire ici, sachez que c’est désormais du passé ! Allez, je vous livre deux bonnes nouvelles au sujet du TM7, qui vous feront peut-être céder à la tentation ? C’est parti.

Des délais enfin raisonnables pour le TM7

Au lancement, le TM7 avait provoqué un raz de marée : jusqu’à 16 semaines d’attente pour obtenir son robot, soit l’équivalent d’un trimestre complet ! Heureusement, Vorwerk a corrigé le tir. Dorénavant, la livraison se fait sous 10 semaines environ, selon le dernier communiqué relayé par la marque. Il faut dire que la marque a dû jongler entre un carnet de commandes saturé et la distribution de 80 000 conseillers à travers l’Europe. Résultat : la tension redescend, et les acheteurs potentiels peuvent enfin espérer cuisiner avant Noël et peut-être même avant Halloween, soyons fous. Une excellente nouvelle pour ceux qui n’aimaient pas devoir choisir entre patience et gourmandise. Enfin, 10 semaines, c’est quand même très long lorsque l’on voit que certains sites et certaines marques, vous livrent en 24 h, non ?

Le retour très attendu du Découpe-Minute (en version améliorée)

Le second défaut du TM7 ? L’incompatibilité avec l’accessoire phare du TM6 : le Découpe-Minute, ce précieux allié pour râper, trancher et découper en spirale. Beaucoup avaient râlé, à juste titre. Mais, bonne nouvelle : Vorwerk lance enfin son Découpe-Minute+ pour le TM7, vendu 159 € (voir la fiche officielle ici). Plus besoin de jalouser les propriétaires de TM6 ! Ce nouvel accessoire propose 6 types de découpes (fin, épais, spirales façon tagliatelle ou spaghetti) et s’adapte à une large variété d’ingrédients : légumes, fruits, fromages, charcuterie… Il passe même au lave-vaisselle, pour éviter la corvée du nettoyage. En prime, il n’utilise pas le bol de mixage, qui reste donc propre et disponible pour d’autres préparations. Et, surtout, il encourage à manger plus sainement : une salade de concombres en spirale, cela passe toujours mieux qu’une plâtrée de frites même moins grasses à l’airfryer, non ?

Tableau récapitulatif : ce que change le Découpe-Minute+ sur le TM7

Fonctionnalité Avantages 6 types de découpes Tranches, râpés, spirales épaisses ou fines Compatibilité Uniquement avec le TM7 Gain de temps Découpe rapide et précise sans bol sali Entretien Entièrement lavable au lave-vaisselle Prix 159 € (livraison sous 10 jours) sur Vorwerk.fr

Le TM7, enfin prêt à régner sans fausse note ?

Avec ces deux annonces, le TM7 regagne en popularité. Délai de livraison raccourci, accessoire indispensable réintégré : voilà qui remet les pendules à l’heure pour Vorwerk. Néanmoins, il faudra tout de même débourser 159 € de plus pour profiter du découpe-minute, celui du TM6 n’étant pas compatible et là, c’est irrévocable ! Entre nous, je dois l’avouer : je commence moi-même à lorgner du côté de ce robot ultra-connecté (et de ses jolies spirales de légumes). Certes, il faut prévoir un bon budget… mais pour une cuisine plus créative et rapide, cela pourrait bien valoir le coup de fourchette. Alors, dites-moi : seriez-vous prêt à craquer pour ce TM7 désormais complet, ou préférez-vous rester fidèle à votre bon vieux couteau, votre batteur, et votre sorbetière ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !