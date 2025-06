Thermomix TM7 : nous avons une mauvaise nouvelle pour les acheteurs de la première heure

Le Thermomix TM7, dernier-né de chez Vorwerk, a fait rêver bien des cuisiniers connectés, sorti, à grands coups de matraquage publicitaire comme à chaque sortie d’un nouveau modèle ! Et, il promet des améliorations géniales : avec son écran XL, sa reconnaissance de bol ou encore ses performances bluffantes, un vrai chef étoilé à domicile… pour 1 599 € tout de même. Mais, ceux qui ont craqué dès sa sortie ont vite déchanté : l’accessoire Découpe-Minute, pourtant très apprécié sur le TM6, est incompatible avec le TM7 à cause d’un nouveau système de verrouillage intégré à la cuve.

Résultat ? Un accessoire parfois acheté récemment devient bon pour le placard. Et, Vorwerk, de son côté, n’a pas franchement communiqué sur ce point avant la vente, laissant de nombreux utilisateurs découvrir la surprise après l’achat. À cela s’ajoutent des délais de livraison interminables (jusqu’à 16 semaines), désormais raccourcis à 10, ce qui renforce encore le sentiment d’avoir été quelque peu floués par la marque. Surtout qu’aujourd’hui, le Découpe-Minute+ est disponible en exclusivité pour les nouveaux acheteurs du TM7, expliquait Frandroid (dans un article supprimé depuis). Pour les premiers clients, ceux de la première heure (comme nous), il est toujours impossible de le commander seul (à l’heure où j’écris ces lignes).

Une réponse tardive, mais prometteuse signée Vorwerk

Face aux critiques, Vorwerk propose aujourd’hui un accessoire révisé, le Découpe-Minute+, entièrement compatible avec le TM7. Mieux encore : il intègre un module Découpe-Spirale, capable de réaliser des spaghettis de courgettes ou des tagliatelles de carottes, très prisés dans les régimes veggie ou sans gluten. Cette nouvelle version devrait prochainement débarquer, mais la marque reste floue sur le prix exact de l’accessoire (probablement plus de 160 €) et la date de sortie de l’accessoire vendu séparément. Pour certains, cela ressemble à rattrapage un peu tardif.

Pour d’autres, c’est une bonne nouvelle qui pourrait enfin faire du TM7 un robot vraiment complet. En attendant, ceux qui l’ont acheté au prix fort restent en droit de se sentir un peu oubliés… voire pris pour des testeurs premium. Puisque pour les nouveaux clients, ils peuvent d’ores et déjà profiter d’un pack spécial intégrant cet accessoire tant convoité. « Du 26 mai au 29 juin 2025 et dans la limite des stocks disponibles, il sera possible pour les clients de profiter d’un bundle exclusif au prix de 1 758 €. Ce pack exceptionnel comprend le nouveau Thermomix® TM7 et le Découpe-Minute+, en avant-première. Ce bundle est éligible à l’offre de lancement du TM7 déjà en cours… », peut-on lire sur le site officiel de Vorwerk.

Ce que les premiers acheteurs reprochent à Vorwerk

Face à ces déconvenues, les critiques se sont multipliés sur les forums et réseaux sociaux. Voici ce que les premiers acheteurs pensaient obtenir… et ce qu’ils ont réellement eu.

Ce qu’ils attendaient Ce qu’ils ont eu Un robot compatible avec leurs accessoires Un robot incompatible avec le Découpe-Minute Une cuisine complète dès réception Des fonctions manquantes en attendant les nouveaux accessoires Une commande prioritaire Une livraison plus longue que pour les acheteurs récents Une transparence sur la compatibilité Une communication floue (voire absente). Un produit haut de gamme et abouti Un sentiment d’avoir payé pour essuyer les plâtres

Autant dire qu’entre attentes déçues et communication perfectible, la pilule a parfois du mal à passer. Heureusement, les futures mises à jour pourraient (enfin) rééquilibrer la balance, sans mauvais jeu de mots !

Un robot toujours excellent… mais une stratégie à revoir

Il faut l’admettre : le Thermomix TM7 reste une machine incroyablement performante. Il obtient de très bonnes notes sur les sites spécialisés, et de notre part, puisque nous en disposons et le testons régulièrement sur différentes recettes. Et, bien sûr, il continue d’évoluer. Mais, la stratégie commerciale de Vorwerk, centrée sur le secret, les accessoires incompatibles et les mises à jour post-lancement, agace. Elle donne l’impression d’un système fermé, où la fidélité ne paie pas, et où les premiers clients payent plus cher pour avoir moins.

Dommage, car avec un peu plus de clarté, ce robot-cuiseur aurait pu marquer les esprits dès sa sortie. Et vous, auriez-vous acheté le Thermomix TM7 si vous aviez su qu’il ne serait pas tout à fait complet au moment de sa sortie ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !