Thermomix : Vorwerk met en garde les utilisateurs à cause d’un risque de brûlure

Dans le monde des robots culinaires, le Thermomix TM6 de Vorwerk reste l’un des robots de cuisine les plus populaires et les plus utilisés. Depuis quelques mois, son grand frère, le Thermomix TM7, est désormais disponible et vient officiellement le remplacer. Néanmoins, vous êtes encore nombreux à posséder le TM6, et ne le changerez peut-être pas dans l’immédiat. Multifonction et connecté, le TM6 séduit encore de nombreux foyers. Cependant, il fait aujourd’hui l’objet d’une mise en garde de la part du fabricant allemand. Vorwerk a en effet, publié des consignes de sécurité officielles pour avertir d’un risque de brûlure lors de cuissons dépassant 95 °C. Le problème ? L’utilisation du gobelet doseur à la place du panier de cuisson, qui peut empêcher la vapeur de s’échapper et de provoquer un débordement d’aliments chauds. Décryptage.

Le rappel de Vorwerk et les recettes adaptées

Vorwerk précise que ces incidents restent « extrêmement rares », mais recommande tout de même une grande vigilance, invoquant un risque de brûlure élevé. La marque allemande indique notamment que lorsque la cuisson s’effectue à haute température, il est préférable d’utiliser le panier de cuisson plutôt que le gobelet doseur. Bonne nouvelle : toutes les recettes disponibles en cuisine guidée ont déjà été adaptées pour intégrer cette consigne, et une mise à jour logicielle du Thermomix TM6 a été réalisée. Un effort indispensable, surtout quand on sait que certains modèles plus anciens ont déjà connu des déboires. En Australie, par exemple, Vorwerk avait été condamné en 2018 à payer plus de 4 millions de dollars australiens après des dizaines de brûlures liées au Thermomix TM31.

Quand la sécurité s’invite en cuisine

On le sait tous : derrière chaque grande invention se cache toujours un petit bémol, et le Thermomix n’échappe pas à la règle. Même si le TM7, fraîchement arrivé dans nos cuisines, bénéficie d’améliorations, les bonnes pratiques de sécurité restent indispensables pour éviter les mauvaises surprises. Pour éviter que votre cuisine ne se transforme en champ de bataille culinaire, quelques précautions simples suffisent :

Respecter le niveau de remplissage indiqué dans le manuel.

Utiliser le panier de cuisson au-delà de 95 °C.

Éviter les aliments qui flottent et peuvent obstruer la sortie de vapeur.

Vérifier les mises à jour logicielles proposées par Vorwerk.

Ne jamais forcer le couvercle si une résistance inhabituelle se fait sentir.

Ces conseils peuvent sembler évidents, mais croyez-moi : mieux vaut les appliquer à la lettre que de repeindre sa crédence avec une soupe brûlante.

Le Thermomix reste un allié, mais à manier avec prudence

Malgré ces avertissements, le Thermomix n’en reste pas moins un robot de cuisine particulièrement apprécié. Ses fonctionnalités évolutives, son écosystème de recettes guidées et même les promotions que nous vous partagions récemment dans cet article sur le Thermomix TM7 ou encore cette astuce pour cumuler des remises exceptionnelles montrent bien que l’appareil reste un investissement convoité. Toutefois, comme tout outil puissant, il nécessite de suivre scrupuleusement les règles de sécurité.

Après tout, même la meilleure cocotte-minute peut devenir un danger si l'on oublie la soupape. Et vous ? Aviez-vous connaissance des consignes de sécurité données par Vorwerk ? Avez-vous déjà rencontré ces désagréments avec votre TM6 ?