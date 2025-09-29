Thermostat connecté, jusqu’à 25 à 30 % d’économies d’énergie sur le chauffage

Régler son chauffage depuis son smartphone, ça ressemble à de la magie moderne. Mais derrière l’écran, il y a parfois quelques surprises.

Méline Kleczinski 29 septembre 2025
2 minutes de lecture
Un homme pilote son thermostat connecté depuis son téléphone.
Un thermostat connecté vous permet de piloter vos chauffages et réaliser des économies. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

J’ignore chez vous, mais pour ma part, c’est fait, le chauffage a repris du service lundi 22 septembre ! 14° le matin dans la maison : insupportable pour moi qui suis frileuse. Depuis quelques années, on voit apparaître les thermostats connectés qui s’imposent comme des alliés du quotidien pour optimiser son confort thermique et réduire sa consommation d’énergie. Selon les modèles, ils coûtent de 150 à 400 €, auxquels peuvent s’ajouter des frais d’installation. Et, jusqu’à fin 2024, une aide publique soutenait encore l’achat de ces équipements, c’est terminé. Pourtant, à partir du 1ᵉʳ janvier 2027, tout logement devra être équipé d’un système de régulation pièce par pièce, connecté ou non, comme l’explique ENGIE. Reste que, comme souvent avec les objets « intelligents », il vaut mieux savoir où l’on met les pieds. Décryptage.

Un confort vraiment personnalisé

Ce petit boîtier ne se contente pas de contrôler la chaudière. Il apprend vos habitudes, ajuste automatiquement la température et peut même détecter votre présence grâce à des capteurs. Résultat : on gagne en confort sans devoir jongler avec les boutons matin et soir. En bonus, certains modèles utilisent la géolocalisation de votre smartphone : dès que vous quittez la maison, le chauffage baisse. Quand vous revenez, hop, la température remonte. L’idée est séduisante, surtout quand on rêve de rentrer du travail et de retrouver un salon bien chauffé sans avoir gaspillé toute la journée.

Un homme pilote ses chauffages depuis une tablette.
Pilotage à distance des appareils de chauffage du logement. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Des économies qui ne sont pas anecdotiques

Les fabricants annoncent jusqu’à 25 à 30 % d’économies d’énergie en fonction de vos habitudes et de l’isolation de votre logement. Sur une facture annuelle de chauffage à 1 500 €, la différence peut être significative. Et, comme les prix de l’énergie ont tendance à grimper, l’amortissement d’un thermostat connecté devient plus rapide. Le dispositif est aussi un allié écologique, car moins chauffer inutilement, c’est aussi réduire les émissions de CO₂. Bien sûr, l’efficacité dépend de la compatibilité avec votre système : chaudière, pompe à chaleur ou radiateurs électriques.

Une femme et son enfant devant le thermostat connecté.
Un thermostat connecté permet de piloter l’ensemble de vos chauffages, et ainsi réaliser des économies. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Comparatif express des options disponibles

Solution Avantages Points à surveiller
Thermostat classique programmable Prix abordable, fiable Pas de pilotage à distance, pas d’analyse fine
Thermostat connecté payant (ex. Netatmo, Tado) Contrôle via appli, apprentissage intelligent Investissement initial, besoin d’un Wi-Fi stable
Thermostat « gratuit » via opérateurs (Voltalis, Tiko) Installation sans frais, suivi pièce par pièce Acceptation des coupures à distance (effacement diffus), conditions contractuelles à lire attentivement

Ne pas oublier les limites

Derrière la promesse d’une maison pilotée au doigt et à l’œil, il existe des inconvénients. Comme nous vous en parlions dans cet article, ces thermostats restent dépendants d’Internet et de l’électricité : coupure de Wi-Fi, bug logiciel ou panne du smartphone peuvent compliquer la vie. Ajoutez à cela une courbe d’apprentissage parfois fastidieuse et la crainte du piratage ou d’une mise à jour malvenue, et vous comprenez pourquoi certains hésitent. Mais, bien configuré et bien choisi, le thermostat connecté peut devenir un vrai compagnon d’économies d’énergie. Alors, vous franchirez le pas pour un confort connecté et maîtrisé ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

