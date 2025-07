TILER Compact, vous allez bientôt pouvoir recharger votre vélo électrique avec la béquille

Vous roulez chaque jour avec un vélo électrique et rencontrez la galère du chargement de votre batterie, non amovible ? J’ai peut-être une solution sympathique à vous proposer ! Allez, oubliez les câbles emmêlés, les chargeurs introuvables et les contorsions pour brancher votre VAE (Vélo à Assistance Électrique) à ras du sol. La société néerlandaise Tiler a imaginé une solution aussi simple qu’astucieuse : une béquille de vélo… qui recharge la batterie par induction ! Baptisé TILER Compact, ce kit vendu environ 250 € (précommande avec acompte de 29 €) combine une dalle posée au sol et une béquille spéciale contenant toute l’électronique de recharge. Le tout fonctionne sans fil, simplement en posant la béquille sur la dalle. Magique ? Pas tout à fait, mais franchement bluffant. Une technologie qui rappelle les systèmes à induction déjà bien connus dans la téléphonie mobile ou les bus sans fil dans certaines villes. Présentation.

Un système sans fil pour presque tous les vélos électriques

Le principe est simple : on remplace la béquille d’origine par celle de Tiler, qui intègre le module de charge. Au sol, on installe la Tiler Compact, une plaque discrète de 26 cm sur 24 cm, étanche (IP67) et relativement fine. Lorsqu’on gare le vélo et que la béquille se pose sur cette dalle, la charge démarre automatiquement. Une batterie de 500 Wh se recharge en environ 3 h 30, soit un temps proche d’un chargeur filaire classique. Cerise sur le guidon : la compatibilité est annoncée avec 75 % des VAE du marché, dont les grands noms comme Bosch, Bafang, Yamaha ou GoBao. Même les vélos cargos et leur béquille double peuvent être équipés. Et Tiler planche déjà sur des déclinaisons pour trottinettes et scooters électriques.

Pour les pros avant tout, mais pas que

À première vue, on se dit que ce système est taillé pour les flottes d’entreprise, les hôtels à vélo, les loueurs ou les villes équipées de prêts de vélos électriques. Et, c’est bien l’objectif de Tiler : plus de 200 installations déjà actives en Europe, et plus de 300 000 km parcourus avec une recharge assurée par ce système. On comprend vite l’intérêt : moins de câbles à remplacer, moins de batteries endommagées, et moins d’interventions humaines. Une étude à Munich évoque même 1 250 € économisés par mois pour une flotte équipée du système. Mais, soyons honnêtes : le système séduit aussi les particuliers. Parce qu’on a beau être jeunes ou pas, se pencher au quotidien pour chercher la prise du vélo, cela finit par lasser ! Recharger son vélo, simplement en le posant sur sa béquille : en voilà une bonne idée, non ?

Une belle idée, mais pas sans ajustements

Le Tiler Compact coche beaucoup de cases, mais pas encore toutes. Il ne révolutionne pas la recharge des VAE pour tout le monde, mais il s’y attaque avec malice et ingéniosité. Pour les flottes, c’est déjà une évidence. Pour les particuliers, cela dépendra du budget, de l’environnement (espace privé ou public), et de la compatibilité. L’idée de recharger sans se baisser, sans câble, juste en se garant, reste séduisante. Il manque peut-être un petit verrou pour sécuriser le vélo, mais on imagine que cela viendra.

Pour en savoir plus sur cette béquille innovante, je vous invite à découvrir le produit sur le site officiel de TILER. Et vous, troqueriez-vous votre bon vieux chargeur filaire contre une béquille futuriste à 250 € ?