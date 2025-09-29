Titaner lève plus de 260 000 € sur Kickstarter pour sa poêle en titane garantie 100 ans

Pas de compromis ni de produits jetables, mais des ustensiles conçus pour durer. C’est ce que promet Titaner, une entreprise spécialisée dans l’équipement EDC (Everyday Carry) en titane, avec sa nouvelle poêle à 5 couches. Cette dernière serait différente des poêles en fonte et en acier au carbone, réputées être lourdes et collantes. Mais aussi des modèles en céramique qui peuvent se briser sous l’effet de la chaleur et ceux à revêtement anti adhérent connus comme étant néfastes pour la santé. À l’heure où nous écrivons cet article, cet ustensile de cuisine explose les compteurs avec plus 280 000 € sur la plateforme de crowfunding Kickstarter. Mais quelle est donc sa particularité ?

Cinq couches de matériaux aux propriétés uniques

Contrairement aux poêles classiques proposées jusqu’ici sur le marché, celle de Titaner utilise plusieurs matériaux : titane, aluminium, acier inoxydable et céramique. Elle combine cinq couches de différentes propriétés. La première est un revêtement en titane ultra-durcie qui, selon l’entreprise chinoise, serait 500 % plus résistante que le titane ordinaire. La deuxième couche est constituée de titane pur, une sorte de barrière quasiment indestructible qui préserve le goût naturel des aliments. Quelle que soit la température, il n’y a aucun résidu métallique ni réaction chimique. En aluminium, la troisième couche garantit une conduction thermique rapide et uniforme, tandis que la quatrième à base d’acier inoxydable apporte plus de robustesse et de stabilité à haute température. La dernière couche, quant à elle, est conçue pour protéger sa surface, tout en conservant son aspect élégant. Titaner indique que ce revêtement en céramique a été créé grâce à la technologie de pulvérisation thermique de nanoparticules. Un procédé qui rend la poêle robuste, résistante aux rayures et facile à nettoyer.

Polyvalente et particulièrement résistante à la chaleur

Les températures extrêmement élevées sont les pires ennemis de la plupart des poêles existantes, mais apparemment, pas ceux de Titaner. Cette nouvelle poêle est compatible avec tous les types de plaques de cuisson (gaz, induction, électrique, four) et supporte les hautes températures. Sa couche en titane peut résister à une température de 1200 °C, tandis que la céramique extérieure supporte jusqu’à 1600 °C. Par ailleurs, si elle est compatible avec toutes les surfaces de cuisson, c’est surtout grâce au revêtement en inox 430. L’entreprise chinoise a pensé à tout, puisque cet ustensile de cuisine possède également une poignée amovible et résistante à la chaleur (allant jusqu’à 240 °C), qui change de couleur lorsque le manche devient trop chaud au toucher. Plus encore, il est doté d’un couvercle spécialement conçu pour créer une chambre hermétique à l’intérieur de la poêle. Ce qui permet de maintenir une température de cuisson plus stable et, par conséquent, de cuisiner à feu doux.

Une poêle garantie 100 ans

Un autre atout majeur de cette poêle Titaner est qu’elle est garantie 100 ans. Du jamais vu auparavant. L’entreprise chinoise l’aurait conçu pour résister à l’épreuve du temps et pour être transmise de génération en génération. Selon elle, cette garantie exceptionnelle, elle la doit surtout à la durabilité du titane et à la qualité de sa conception multicouche. Hormis sa robustesse, cet ustensile de cuisine se démarque par son coloris éclatant. D’ailleurs, Titaner propose quatre couleurs (rouge passionné, bleu serein, jaune éclatant et ivoire classique) et deux tailles (26 cm et 30 cm).

Pour le fabricant chinois, cette poêle possède tous les atouts pour être utilisée au quotidien et résister à des années d’utilisation intensive : revêtement ultra-résistant, intérieur sans rivets, bord anti-goutte, naturellement antiadhésive, lavable au lave-vaisselle, etc. Sur Kickstarter, elle coûte à peu près 150 € avec l’offre Early Bird-Single et environ 245 € pour le Super Early Bird, incluant deux pièces. Ces poêles pourraient-elles vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .