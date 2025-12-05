Titoo, un mini poêle à bois français fabriqué à la main, qui fonctionne sans électricité

5 faits marquants sur Titoo 88 % de rendement, équivalent aux meilleurs poêles à granulés électroniques

40 kg seulement, compact mais chauffe comme un grand.

Chauffe, cuit et purifie l’air : trois fonctions en un appareil unique.

333 exemplaires fabriqués pour la première série.

Vendu en 4 minutes lors du premier lancement.

Dans un pays où près de 25 % des foyers utilisent déjà un chauffage au bois, comme le rappelle l’ADEME, une innovation comme celle que je vais vous présenter sort des sentiers battus. Son nom : Titoo, et il attire immédiatement l’œil. Titoo, c’est un concept imaginé par Jason Gondonneau et Rémi Gauna, qui est, en réalité, un mini-poêle à bois nouvelle génération, compact, artisanal, et surtout 100 % autonome. Eh oui, il fonctionne sans le moindre watt d’électricité. Un petit bijou fabriqué en France, vendu directement sur le site officiel Tibrazié qui m’a littéralement fait fondre. D’autant que les poêles à bois n’évoluent pas si souvent que ça. Autant dire que quand une vraie nouveauté débarque, on la remarque. Je vous présente Titoo, vous allez l’adorer ! C’est parti.

Pourquoi Titoo bouscule le petit monde du poêle à bois ?

Les poêles à bois ne sont pas connus pour être la catégorie d’appareils la plus innovante, mais alors là… c’est du lourd. Titoo affiche 88 % de rendement, soit dans le très haut du panier des appareils performants, comme le confirment les données officielles de l’ADEME qui rappellent qu’un poêle moderne performant se situe de 75 à 90 % de rendement. Voilà qui met Titoo dans la cour des grands. Pour beaucoup de foyers, le poêle à bois reste une solution chaleureuse, économique et réconfortante, nous vous en parlions dans cet article. Cependant, Titoo va plus loin : il chauffe, il cuisine, il assainit l’air, et il le fait dans un format 40 cm à peine, que je pourrais presque poser dans mon abri de jardin à Réau, où il fait juste un froid de canard. Compact mais pas gadget : c’est plutôt le genre d’invention qu’on adopte dès qu’on l’a vue fonctionner une fois. À noter que Titoo n’est pas passé inaperçu : son concept a valu aux deux inventeurs de recevoir le prix Trajectoire Innovation de la CMA Nouvelle-Aquitaine, preuve que leur mini-poêle artisanal se distingue vraiment dans un secteur pourtant peu innovant.

Les atouts pratiques qui changent tout

Voici quelques points qui expliquent pourquoi Titoo se distingue des appareils classiques :

Fonctionne sans électricité, idéal en vanlife, cabanon, tiny-house ou coupure de courant.

ou coupure de courant. Rendement mesuré à 88 %, rare pour un poêle de cette taille.

Peut chauffer, cuire, bouillir de l’eau et purifier l’air.

Fabriqué artisanalement, en France, en petites séries.

Compatible bois bûche et granulés, sans système électronique.

En clair, Titoo coche toutes les cases du petit poêle malin qui s’adapte partout, même dans les endroits où les autres appareils renoncent avant d’essayer.

Une invention conçue pour durer

Ce que j’aime dans Titoo, c’est son ADN : une aventure humaine, artisanale, et une quête d’efficacité sans fioritures. Jason et Rémi ont passé des années à le tester, le perfectionner, le faire certifier. Et, vu la performance obtenue, on comprend mieux pourquoi les 10 premiers exemplaires se sont vendus en quatre minutes. La durée de vie d’un poêle, c’est d’ailleurs un point essentiel : NeozOne y consacrait un papier, parfait pour remettre les choses en perspective. Titoo est en acier épais, pensé pour tenir des années et non pour être remplacé tous les cinq hivers. L’esprit artisanal est réel : on sent la passion derrière chaque soudure et chaque test.

Pour en savoir davantage ou même passer commande, rendez-vous sur le site officiel : tibrazie.com.