« Tom », l’avertisseur de radar sans abonnement qui va faire de l’ombre à Waze et Coyote

Mais, où sont donc passées nos bonnes vieilles cartes routières, qu’il était impossible de déplier dans l’habitacle ? Elles ont, bien entendu, été remplacées par des applications connues de tous les conducteurs, jeunes et moins jeunes ! Mais, qui aurait cru qu’un petit boîtier rond puisse venir titiller des géants comme Waze ou Coyote ? C’est pourtant l’ambition de Tom by TomTom, le nouvel assistant d’aide à la conduite vendu 79,99 € en précommande sur le site officiel. Ce dispositif discret, pensé pour réduire les distractions au volant, promet d’alerter les conducteurs des zones de danger, obstacles et ralentissement, le tout sans abonnement, ce qui change des modèles classiques. Officiellement lancé comme un avertisseur légal de zones de danger et non un avertisseur de radar, interdit, il reprend certaines fonctions déjà encadrées par la loi. Bonne nouvelle : nous l’avons déjà précommandé et vous retrouverez très bientôt un test complet sur NeozOne, avec nos ressentis réels après plusieurs trajets. Présentation.

Tom by TomTom : un concurrent sérieux aux applications stars

À première vue, on pourrait croire que Tom est une simple alternative aux applis bien connues. Mais, il a un atout majeur : aucun abonnement n’est requis. Quand on sait que Coyote facture ses services de 5 à 12 € par mois, l’économie est immédiate. Tom se connecte en Bluetooth à votre smartphone et fonctionne aussi avec Apple CarPlay et Android Auto. Et, contrairement à Waze, vous ne serez pas bombardé de publicités pour une pizzeria locale en plein embouteillage. Autre point fort : sa simplicité. Pas d’écran envahissant, juste des alertes visuelles et sonores. L’idée ? Que vous passiez plus de temps à regarder la route qu’à scruter une carte clignotante !

Des alertes qui vont au-delà des radars

Tom ne se contente pas de vous signaler une zone de danger. Il vous alerte aussi des ralentissements soudains, des accidents ou encore des objets abandonnés sur la chaussée. Le dispositif est alimenté par la gigantesque communauté TomTom, forte de 600 millions d’appareils connectés dans le monde. Une puissance collective que peu de solutions peuvent égaler. Voici un petit tableau comparatif des trois maîtres en la matière, pour vous aider à comprendre :

Fonctionnalité Tom Waze Coyote Prix d’achat 79,99 € (sans abonnement) Gratuit 119 € + abonnement Alertes radars / zones de danger Oui (légal) Oui (zones de danger) Oui (radars, zones, vitesse) Abonnement nécessaire Non Non Oui (dès 5 €/mois) Support voiture Boîtier physique + appli Smartphone Boîtier + appli Publicités Non Oui Non Communauté 600 M appareils 140 M utilisateurs 5 M membres

Pourquoi Tom pourrait vraiment faire de l’ombre à Waze et Coyote ?

La réponse tient en deux mots : simplicité et économies. Tom ne cherche pas à réinventer la navigation, mais à la rendre plus claire et moins coûteuse. Pas besoin d’abonnement, pas de pub, et une installation en quelques secondes grâce à son support magnétique. Sur la route, ce sont les détails qui comptent : un signal sonore qui vous évite une amende, une alerte qui anticipe un ralentissement, une batterie qui tient un mois entier…

Et, si Tom arrive à tenir toutes ses promesses, il risque bien de devenir le compagnon préféré des conducteurs prudents (et économes). Nous le saurons bientôt dans notre test grandeur nature ! Alors, seriez-vous prêt à laisser tomber Waze et Coyote pour adopter Tom by TomTom à 79,99 € sur le site officiel ?