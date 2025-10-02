« Tout-en-un, ultra-performante », Dualsun lance une solution solarothermique domestique

La France doit diviser par six ses émissions de GES par rapport à celles de 1990 pour atteindre la neutralité carbone en 2050, d’après des informations publiées sur ecologie.gouv.fr. Pour ce faire, il est nécessaire de diminuer significativement les rejets polluants de nombreux secteurs, notamment celui résidentiel/tertiaire. Dans l’optique d’aider les ménages à limiter l’impact environnemental de leur logement et à réaliser d’importantes économies, l’entreprise Dualsun a mis au point une solution de solarothermie baptisée MAX. Constituée de panneaux solaires hybrides et d’une pompe à chaleur eau/eau, cette dernière peut faire office de dispositif de chauffage, produire de l’électricité verte et de l’eau chaude sanitaire.

Un produit conçu en partenariat avec Arkteos

Pour concevoir sa solution de solarothermie MAX, Dualsun a travaillé en partenariat avec Arkteos, une référence dans le domaine de la géothermie en France. Les deux entreprises ont collaboré pendant trois ans pour adapter les principaux dispositifs constituant le nouveau produit, à savoir les panneaux SPRING MAX et la pompe à chaleur Invelia, et améliorer leur efficacité. Après les premières installations pilotes en 2024, les deux partenaires prévoient de passer à la phase de commercialisation courant 2025. Concernant le nouveau dispositif, Jérôme Mouterde, le CEO de Dualsun, a déclaré qu’ils ont réussi à réunir « deux technologies qui avaient tout pour fonctionner ensemble ». Par ailleurs, selon Richard Bachelier, le directeur général d’Arkteos, la combinaison des savoir-faire des deux entreprises a permis de créer une « solution performante, rentable, sobre et silencieuse ».

Des installations pilotes prouvant l’efficacité du dispositif

Les deux entreprises ont décidé d’installer leur solution de solarothermie dans deux maisons, en vue de tester ses performances. Grâce au MAX, les propriétaires des deux logements ont eu rarement recours à l’appoint électrique, même en plein hiver. D’autre part, le système de dégivrage automatique de la pompe à chaleur Invelia a permis aux panneaux SPRING MAX de fonctionner correctement à des températures avoisinant -15 °C. Au niveau du facteur de performance, il a été évalué à 2,8 pour le logement situé à Villette-Lès-Doles (dans le Jura) et à 3,4 pour la seconde habitation située à Chavelot (dans les Vosges). Selon Hervé, le propriétaire de la maison à Chavelot, le dispositif conçu par Dualsun et Arkteos lui a permis de diviser par trois ses dépenses annuelles en énergie.

1 000 dispositifs de solarothermie installés par an

Comme nous l’avons dit précédemment, Dualsun et Arkteos projettent de lancer la commercialisation de leur produit après les chantiers pilotes. Les deux entreprises souhaitent contribuer à la réussite du plan d’action du gouvernement consistant à produire 1 million de pompes à chaleur en 2027. Dans un premier temps, elles prévoient d’installer 100 MAX durant cet hiver. Ensuite, elles ambitionnent de devenir des acteurs majeurs du marché des PAC en mettant en place 1 000 solutions de solarothermie chaque année. Dans l’optique d’augmenter sa capacité de production, Arkteos projette d’investir dans la ligne d’assemblage semi-automatique et de procéder au recrutement de plusieurs opérateurs d’ici à 2026.

À noter que MAX est aujourd'hui la seule solution de solarothermie destinée au résidentiel. Son installation dure environ cinq jours et elle permet de diminuer les dépenses en énergie d'une maison de 80 %, d'après Dualsun et Arkteos. Vous pouvez consulter cet article pour davantage d'informations sur le fonctionnement de ce dispositif innovant. Plus d'informations sur dualsun.com.