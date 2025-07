Trimyxs, un étonnant kit qui ajoute un rotofil aux tondeuses pour couper les bordures

Quand on parle de tonte de pelouse, on imagine souvent la scène idyllique : un beau dimanche ensoleillé, une tondeuse qui ronronne gentiment… et puis, soudain, les bordures ! Si j’adore tondre, je déteste utiliser le coupe-bordure ou rotofil pour les intimes ! Une plaie avec son fil qui se casse, la tête qu’il faut changer, si on y arrive d’ailleurs ! C’est là qu’arrive Trimyxs, une invention ingénieuse signée Aaron Halik dont Nathalie vous parlait déjà dans cet article. À 25 ans, il a mis au point un petit kit magique, à fixer directement sur la roue arrière de votre tondeuse, pour couper les herbes rebelles en un seul passage ! Lancé via une campagne Kickstarter, Trimyxs promet de révolutionner l’entretien du jardin pour un coût encore tenu secret, mais franchement, on a déjà envie de sortir notre carte bleue. Découverte.

L’histoire d’une idée née dans une allée (de supermarché et de jardin)

Aaron Halik n’est pas tombé dans l’innovation par hasard. Dès l’adolescence, entre deux étagères de l’épicerie familiale et trois tontes de pelouses par semaine, il peste contre l’obligation de sortir son rotofil pour les bordures après avoir passé la tondeuse. Une double corvée qui lui trotte dans la tête pendant des années, jusqu’à ce qu’il décroche son diplôme d’ingénieur en mécanique. Depuis, chaque soir et week-end, il travaille d’arrache-pied pour donner vie à Trimyxs. L’idée est simple, mais brillante : fixer une tête de débroussailleuse à la roue de la tondeuse, et actionner le tout d’un geste synchronisé. En 2025, après plusieurs prototypes imprimés en 3D, Trimyxs est enfin prêt à se lancer. La promesse ? Ne plus jamais avoir à sortir deux outils pour entretenir ses bordures, et surtout, économiser 80 % de son temps de finition.

Comment fonctionne Trimyxs exactement ?

Imaginez votre tondeuse habituelle… À laquelle on greffe discrètement une tête de coupe-bordure, parfaitement coordonnée aux mouvements de la tondeuse. Côté technique, Trimyxs se compose d’un bras métallique léger et robuste, d’une tête de débroussailleuse à fil propulsée électriquement, d’une gâchette ergonomique pour déclencher le coupe-bordure au bon moment. Enfin, ajoutons une batterie rechargeable pour une totale liberté de mouvement. Le tout est conçu pour éviter les projections de débris, protéger l’utilisateur et procurer un résultat digne d’un jardinier professionnel, sans souffrir ni suer à grosses gouttes !

Quels sont tous les avantages de cette invention ?

Un énorme gain de temps en supprimant l’étape fastidieuse du rotofil.

Un résultat impeccable le long des bordures.

Une réduction de la fatigue grâce à une conception ergonomique.

Une limitation des risques de projections dangereuses.

Un combo gagnant pour tous ceux qui en ont assez de jongler entre la tondeuse et le coupe-bordure à chaque séance jardinage ! Trimyxs : l’allié idéal pour dompter votre jardin ! Personnellement, je rêve déjà de mes prochaines sessions de tonte façon « pilote automatique » : plus besoin de retourner péniblement arracher à la main les herbes collées aux bordures. Avec Trimyxs, ma terrasse redeviendra nickel chrome sans avoir besoin de sortir tout l’attirail de jardinier professionnel.

Un gain de temps considérable, plus de plaisir, et peut-être, qui sait un peu plus de motivation pour tondre plus souvent… Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : trimyxs.com. Et vous, seriez-vous prêts à laisser Trimyxs révolutionner vos jours de tonte et vos séances jardinage ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .