Trimyxs, une invention géniale qui ajoute un coupe-bordure (rotofil) sur votre tondeuse

Certaines inventions sortent tout droit de laboratoires ultra-secrets… et d’autres, naissent d’un été à tondre des pelouses. C’est le cas du Trimyxs, un accessoire à 199 $ (environ 185 €), disponible sur le site officiel de l’inventeur, qui pourrait bien changer la vie des jardiniers amateurs comme des pros. J’aime tondre la pelouse (si, si c’est vrai), mais je déteste utiliser le coupe-bordure : c’est lourd, bruyant et j’en prends plein la tête ! Cette invention au nom étrange, nous vous en avions déjà parlé dans cet article, et elle est désormais commercialisée. Imaginé par Aaron Halik, un jeune ingénieur américain passionné de mécanique, ce système transforme votre tondeuse poussée en tondeuse-rotofil hybride, le tout sans outils ni superpouvoirs. Alors ? Prêts à vous faciliter la vie avec le Trimyxs ? Découverte.

Un rotofil qui suit votre tondeuse comme votre ombre

Vous avez une tondeuse poussée ? Vous détestez, comme moi, devoir revenir avec le coupe-bordure pour finir le boulot ? Trimyxs répond exactement à ce problème. Le principe est simple : un bras équipé d’une tête de coupe se fixe sur la roue arrière de la tondeuse. Dès que vous lancez la tondeuse, le rotofil entre en action, coupe les bordures, longe les allées, et contourne les obstacles sans broncher. Aaron Halik, le créateur, a eu l’idée alors qu’il entretenait une douzaine de pelouses par semaine à Moorhead, dans le Minnesota. Trop de temps perdu à repasser derrière la tondeuse ? Il a eu l’idée d’un coupe-fil solidaire de la roue. Une idée simple, mais redoutablement efficace, qui a mis quatre ans à être perfectionnée avec de nombreux prototypes 3D et des tests sur terrain (et pelouse) réel.

Trimyxs en action : plus besoin de choisir entre tonte et finitions

Là où Trimyxs fait fort, c’est qu’il réunit trois outils en un seul mouvement : tondeuse, coupe-bordure et dresse-bordures. Grâce à une commande simplifiée, vous pouvez l’activer ou le désactiver quand bon vous semble. Et, pas besoin de changer d’outil pour passer du mode coupe au mode dresse-bordures : la tête pivote simplement selon vos besoins. En résumé, pendant que vous poussez tranquillement la tondeuse, Trimyxs s’occupe de tout le reste. Il passe sous les haies, longe les murets, attaque les herbes folles, sous les clôtures… sans que vous ayez à vous baisser. Et, le plus beau ? Il est équipé d’un système d’auto-avance du fil, donc pas de casse-tête technique de ce côté-là non plus !

Une jeune invention, mais qui a déjà tout d’une grande

Trimyxs, c’est aussi une histoire familiale et passionnée : Aaron a monté sa startup dans son propre sous-sol, avec ses parents comme associés, et sa fiancée en soutien technique. Depuis, il a raflé de nombreuses récompenses (Trailblazer Challenge 2022, NHS 2023, NHPA Retailers Choice Award 2024…), et le projet est désormais commercialisé aux États-Unis, avec une ambition internationale. De plus, Trimyxs est robuste, mais léger, ce qui en fait un outil maniable même pour les plus frêles d’entre nous.

Pour en savoir davantage sur cette invention géniale, rendez-vous sur le site officiel : trimyxs.com.