Triple Solar, une pompe à chaleur qui récupère la chaleur inutilisée des panneaux solaires

Le chauffage et la climatisation sont d’importantes sources d’émission de gaz à effet de serre. Or, en raison du changement climatique, les appareils permettant de réguler la température intérieure des bâtiments sont de plus en plus sollicités. Cette tendance ne fait, bien sûr, qu’aggraver les problèmes environnementaux actuels. La décarbonisation de ces deux secteurs figure parmi les priorités des scientifiques et des entreprises. Le fabricant néerlandais Triple Solar vient ainsi de lancer une pompe à chaleur qui se veut plus respectueuse de l’environnement. Baptisée Triple Solar 5.0, celle-ci adopte une conception hybride photovoltaïque-thermique. Elle fonctionne grâce à l’énergie solaire qui, rappelons-le, est une énergie propre et renouvelable.

Adaptée à différents types de bâtiments résidentiels

La pompe à chaleur hybride thermique-photovoltaïque Triple Solar 5.0 est compatible avec les maisons unifamiliales ainsi que les bâtiments mitoyens et multifamiliaux. En fait, elle est pensée principalement pour les habitations qui ne peuvent pas profiter des PAC conventionnelles à cause de contraintes d’ordre esthétique ou réglementaire. Le système est constitué de deux modules, il fonctionne en extrayant la chaleur résiduelle des modules photovoltaïques installés sur le toit. Ces panneaux sont équipés de cellules solaires photovoltaïques qui leur permettent de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ils comportent à l’arrière un échangeur de chaleur dont le rôle est de prévenir la surchauffe.

Des panneaux solaires TOPCon

Selon Triple Solar, cette approche consistant à exploiter la chaleur résiduelle des panneaux solaires photovoltaïques se traduit par une efficacité de 20 % supérieure à celle des pompes à chaleur classiques. À noter toutefois que la Triple Solar 5.0 est compatible uniquement avec les modules sandwich de la marque. Ceux-ci sont fournis par le fabricant slovène Bisol. Il s’agit de panneaux à contact passivé à l’oxyde tunnel (TOPCon) qui accusent un rendement de conversion électrique de 22 %. On sait par ailleurs que la pompe à chaleur pèse 55 kg et mesure 100 cm x 38 cm x 65 cm.

Des performances intéressantes

La Triple Solar 5.0 utilise du propane (R290) comme gaz réfrigérant. Elle affiche une puissance électrique entre 1,2 kW et 5 kW afin d’optimiser le fonctionnement avec les panneaux solaires photovoltaïques. Le système supporte une température de préchauffage maximale de 70 °C. Le coefficient de performance saisonnier (SCOP) est de 3,83 à 55 °C et de 4,74 à 35 °C. Enfin, sachez que la nouvelle pompe à chaleur du fabricant néerlandais convient aux environnements froids puisqu’elle est conçue pour fonctionner à des températures aussi basses que -20 °C. Plus d’infos : triplesolar.de. Un tel système de pompe à chaleur hybride conviendrait-elle à votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .