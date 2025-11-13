« Trop humain », il découpe le robot en direct pour prouver qu’aucun homme ne s’y cache

2026 sera-t-elle l’année des robots humanoïdes venus de Chine ou d’ailleurs ? Vous connaissez peut-être déjà la marque Xpeng pour ses voitures électriques futuristes. Cette année, la marque chinoise vient de franchir un cap spectaculaire avec IRON, son robot humanoïde si crédible qu’il a fallu l’ouvrir en public pour prouver qu’il n’abritait pas un acteur ! La scène s’est déroulée lors du Xpeng AI Day 2025 à Guangzhou, un événement retransmis dans le monde entier. Selon le communiqué officiel disponible sur le site de Xpeng, le robot a littéralement bluffé les spectateurs par la fluidité de ses mouvements, son équilibre et… son regard presque vivant. Les experts de la Fédération Internationale de la Robotique confirment que ces progrès s’inscrivent dans une révolution déjà en marche : les robots humanoïdes ne sont plus des gadgets de laboratoire, mais bien des machines d’interaction pensées pour partager notre quotidien. Et, quand on lit les propos de He Xiaopeng, PDG de Xpeng, qui affirme que « les robots seront nos partenaires de vie », il est difficile de ne pas penser que le futur est déjà là. Décryptage.

Un robot si « vivant » qu’il a fallu prouver qu’il était bien une machine

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il faut voir les images : 82 articulations, 22 mouvements par main, une colonne vertébrale bionique et une peau synthétique tiède pour imiter le toucher humain. D’après le communiqué technique officiel de Xpeng, IRON est doté de trois puces d’intelligence artificielle cumulant 2 250 trillions d’opérations par seconde ! He Xiaopeng a d’ailleurs revendiqué une philosophie baptisée « born from within »: concevoir la machine comme un humain, de l’intérieur vers l’extérieur, avec une ossature, des muscles et même des proportions proches des nôtres. C’est cette perfection troublante qui a conduit les ingénieurs à « ouvrir » le robot en direct, dévoilant ses composants métalliques pour calmer les sceptiques. Un moment à la fois surréaliste et fascinant, digne d’un épisode de Black Mirror ! Et, Xpeng n’est pas seul dans la course : les humanoïdes se multiplient dans le monde, du Figure 03 élu invention de l’année dont nous vous parlions dans cet article NeozOne, au Walker S2 capable de changer lui-même sa batterie, présenté dans cet autre article NeozOne.

Ce qu’il faut retenir du robot IRON

Caractéristiques clés Détails techniques Nom Xpeng IRON Origine Chine – filiale Xpeng Robotics Articulations 82, dont 22 par main Moteur d’intelligence 3 puces IA totalisant 2 250 TOPS Structure Endosquelette et muscles bioniques Particularité Colonne vertébrale flexible, peau synthétique tiède Commercialisation prévue 2026 – modèles pour espaces commerciaux Prix estimé Non communiqué – prototype haut de gamme

Les humanoïdes : entre prouesse et vertige technologique

Le site de l’IEEE Robotics & Automation Society le rappelle : l’objectif des humanoïdes n’est pas seulement de remplacer l’homme, mais de l’assister dans des tâches complexes, souvent répétitives ou risquées. Xpeng mise pour l’instant sur des usages professionnels : accueil, démonstrations commerciales, assistance logistique. Les robots IRON ne devraient donc pas encore vider votre lave-vaisselle. Cependant, il se murmure qu’ils pourraient bien un jour… vous accueillir à l’entrée d’une mairie ou d’un magasin. En observant ces machines bouger avec tant de naturel, j’avoue ressentir un mélange d’émerveillement et de légère inquiétude.

A mirror image? Not quite — it’s two IRONs, moving as one. ✨

Every moment of perfect harmony holds a touch of miracle that only technology can create.

As our engineers say: “They may look in sync, but syncing two IRONs flawlessly is harder than it seems.”$XPEV pic.twitter.com/Q5CqGUy62G — XPENG (@XPengMotors) November 12, 2025

Et, pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que ce robot marque un tournant majeur : il ne s’agit plus d’imiter l’homme, mais de créer une cohabitation émotionnelle entre technologie et humanité. Présenté au Xpeng AI Day 2025 à Guangzhou, le robot IRON fascine autant qu’il inquiète par son réalisme troublant, je peux le comprendre ! Rendez-vous ici pour découvrir le robot IRON et les innovations de Xpeng sur leur site officiel. Et vous, jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour qu’un robot humanoïde devienne votre nouveau collègue ou compagnon du quotidien ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !