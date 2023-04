Turbulent : l’hydrolienne à tourbillon s’exporte dans le monde entier

En Belgique, il existe une entreprise qui fabrique de petites hydroliennes à vortex. Fondé en 2015, Turbulent a installé sa première hydrolienne en 2018. Depuis, le succès est phénoménal, ces dispositifs s’exportent dans le monde entier. Reconnaissons que ces petites hydroliennes sont une solution simple et productive, puisqu’elles s’installent dans les courants d’eau à faible débit. Des rivières, des ruisseaux et des torrents, il en existe partout dans le monde, encore inexploités. Turbulent s’impose progressivement comme la solution pour produire de l’électricité dans ces zones qui peut être essentielle pour les populations locales. Retour sur l’hydrolienne Turbulent, une petite révolution dans le monde de l’hydroélectricité.

L’hydrolienne Turbulent, qu’est-ce que c’est ?

L’hydrolienne Turbulent est une petite turbine hydroélectrique conçue pour produire de l’énergie à partir de courants d’eau de faible débit, tels que ceux trouvés dans les rivières et les canaux. Contrairement aux grandes hydroliennes conçues pour être installées en mer, les hydroliennes Turbulent sont conçues pour être utilisées dans des cours d’eau plus petits et plus calmes. La turbine mesure environ 1,5 m de diamètre, afin de pouvoir être installée sur une structure en béton ou en bois, qui se place au fond du cours d’eau.

L’eau qui passe sur la turbine fait tourner les pales, ce qui génère de l’électricité. L’énergie produite est ensuite stockée dans des batteries ou injectée directement dans le réseau électrique local. Les hydroliennes Turbulent ont été conçues pour être facile à installer et à entretenir, les rendant accessibles sans connaissances techniques. De plus, avec le courant du cours d’eau, elles ne perturbent ni la faune environnante, ni le cours d’eau en lui-même, puisqu’elles ne charrient pas de sédiments. Elles s’imposent progressivement comme un moyen simple de produire de l’énergie dans des zones éloignées ou isolées.

Quelques données techniques sur l’hydrolienne Turbulent

Techniquement, l’hydrolienne Turbulent se compose d’un générateur et d’une boîte de vitesse IE3, qui lui permettent de fonctionner en continu, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. La petite hydrolienne se contrôle à distance par le biais d’une télécommande IEC-61131-3 de pointe qui assure un fonctionnement sûr, efficace et autonome de la turbine. Elle permet donc de fournir de l’énergie « verte », dès lors qu’elle est installée dans un canal ou un cours d’eau. Ses capacités de production sont de l’ordre de 120 000 et 560 000 kWh par an et par turbine, soit de quoi alimenter entre 50 et 500 foyers en électricité.

Transportables sur un petit camion, elles facilitent les livraisons dans les endroits difficilement accessibles, sans trop affecter les prix de transport. Cela constitue encore une énorme différence avec les hydroliennes classiques, hydrauliques. De nombreuses hydroliennes turbulentes, inventées par Geert Slachmuylders et Jasper Verreyd, ont déjà trouvé leur place en France, en Espagne, en Belgique, en Inde, etc. L’entreprise a déjà identifié 350 000 sites potentiels inexploités rien qu’en Europe. De ce fait, l’étendue des possibilités est encore très large. La première hydrolienne Turbulent fut installée dans la ville de Coo en Belgique, en 2018. Aujourd’hui encore, elle fournit l’électricité à une usine de traitement des eaux. En savoir plus, rendez-vous sur Turbulent.be.

Une hydrolienne à vortex ou à tourbillon, qu’est-ce que c’est ?

Une turbine vortex ou tourbillon est une turbine hydroélectrique qui utilise un tourbillon d’eau, pour générer de l’électricité. Elle est souvent utilisée dans les canaux de dérivation et les canaux d’irrigation, où la vitesse de l’eau est relativement faible. La turbine vortex fonctionne en créant un vortex dans un réservoir ou une chambre à vortex.

L’eau qui coule dans la turbine crée un tourbillon, qui entraîne la rotation de la turbine et la production d’électricité. Contrairement aux turbines hydrauliques traditionnelles, qui utilisent des pales pour capturer l’énergie de l’eau, la turbine vortex utilise le mouvement de l’eau pour créer un vortex. Un peu moins productive qu’une turbine hydraulique, elle est toutefois la seule solution viable pour produire de l’électricité dans de petits cours d’eau. C’est également une formidable avancée pour tendre vers la production d’énergies renouvelables !