UGREEN dévoile sa nouvelle gamme MagFlow : trois solutions de recharge sans fil

La marque UGREEN, spécialiste mondialement reconnu des accessoires high-tech, enrichit sa gamme avec trois nouveautés innovantes : la batterie externe MagFlow Qi2 25W, le chargeur pliable MagFlow 2-en-1 et la station MagFlow 3-en-1. Trois produits complémentaires, pensés pour offrir puissance, élégance et praticité aux utilisateurs d’appareils iOS et Android.

Une réponse aux besoins croissants des utilisateurs

Avec l’essor des appareils compatibles MagSafe et l’adoption rapide du standard Qi2, les attentes des consommateurs en matière de recharge ont évolué. Fini les câbles multiples, les multiprises encombrées et les accessoires peu fiables : les utilisateurs recherchent désormais des solutions intégrées, fiables et rapides. UGREEN répond à cette demande avec la gamme MagFlow, qui regroupe trois produits aux usages distincts, mais complémentaires :

Le MagFlow 3-en-1 , station élégante pour centraliser la charge à domicile.

, station élégante pour centraliser la charge à domicile. Le MagFlow 2-en-1 , chargeur pliable et portable pour les voyages.

, chargeur pliable et portable pour les voyages. La MagFlow Qi2 25W, batterie externe compacte pour une autonomie totale.

UGREEN MagFlow Qi2 25W : une batterie externe innovante et polyvalente

Dernière nouveauté de la gamme, la MagFlow Qi2 25W est une batterie externe de 10 000 mAh, compacte et puissante. Elle se distingue par son câble USB-C intégré qui fait également office de sangle, et par son écran numérique, qui affiche précisément le niveau de charge.

Charge sans fil Qi2 magnétique 25 W avec compatibilité MagSafe.

avec compatibilité MagSafe. Recharge filaire PD 30 W grâce au câble USB-C intégré.

grâce au câble USB-C intégré. Capacité de 10 000 mAh , permettant jusqu’à 1,8 charge d’un iPhone récent.

, permettant jusqu’à 1,8 charge d’un iPhone récent. Format compact et poids de 254 g, adapté aux voyages, y compris en avion.

Cette batterie s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent conserver une autonomie maximale sans dépendre d’un câble externe.

UGREEN MagFlow 2-in-1 : le chargeur pliable qui simplifie les déplacements

Pensé pour les utilisateurs en mouvement, le MagFlow 2-in-1 associe compacité et polyvalence. Avec seulement 6 cm de côté et un poids de 224 g, il se glisse facilement dans un sac. Sa charnière ajustable (0° à 70°) permet une utilisation en mode vertical ou horizontal.

Charge simultanée d’un iPhone et d’AirPods.

d’un iPhone et d’AirPods. Certification Qi2 25 W , garantissant une vitesse de recharge équivalente à un chargeur filaire Power Delivery.

, garantissant une vitesse de recharge équivalente à un chargeur filaire Power Delivery. Design pliable et ultra-portable, idéal pour les voyages et les déplacements professionnels.

Le produit illustre parfaitement la volonté d’UGREEN de combiner esthétique et efficacité, tout en facilitant la vie des utilisateurs nomades.

UGREEN MagFlow 3-en-1 : une station élégante et performante

Conçu pour les adeptes de l’écosystème iOS et Android, le MagFlow 3-en-1 combine design raffiné et performance. Sa structure en aluminium brossé et son support magnétique ajustable permettent de recharger différents appareils.

Puissance délivrée : 25W max pour l’iPhone, 5W max pour l’Apple Watch et 5W max pour les AirPods, soit un total de 35W max.

: 25W max pour l’iPhone, 5W max pour l’Apple Watch et 5W max pour les AirPods, soit un total de 35W max. Adaptateur GaN 45 W inclus , garantissant une performance optimale dès l’achat.

, garantissant une performance optimale dès l’achat. Compatibilité renforcée avec les modèles d’Apple Watch à partir de la série 7, qui bénéficient du mode de charge rapide.

L’objectif : proposer une solution complète qui remplace avantageusement plusieurs câbles et chargeurs séparés.

Une gamme conçue autour de trois piliers : design, puissance et sécurité

La philosophie d’UGREEN se retrouve dans chacun de ces produits :

Design soigné : finitions premium, compacité et ergonomie.

: finitions premium, compacité et ergonomie. Puissance de charge élevée : performances comparables aux solutions filaires, grâce à la certification Qi2 et aux technologies GaN.

: performances comparables aux solutions filaires, grâce à la certification Qi2 et aux technologies GaN. Sécurité renforcée : protections contre surtension, surchauffe et courts-circuits intégrées.

Disponibilité et prix (du 5 au 7 septembre seulement)

UGREEN MagFlow 3-en-1 : disponible au prix public conseillé de 100,79 €, avec adaptateur GaN 45 W inclus.

: disponible au prix public conseillé de 100,79 €, avec adaptateur GaN 45 W inclus. UGREEN MagFlow 2-en-1 : disponible au prix public conseillé de 59,99 €, actuellement proposé à 49,49 € avec une offre promotionnelle.

: disponible au prix public conseillé de 59,99 €, actuellement proposé à 49,49 € avec une offre promotionnelle. UGREEN MagFlow Qi2 25W : disponible au prix public conseillé de 89,99 €, en promotion à 59,99 € sur Amazon.

: disponible au prix public conseillé de 89,99 €, en promotion à 59,99 € sur Amazon. Tous ces produits sont disponibles sur la boutique officielle UGREEN et sur les principales plateformes en ligne.

À propos d’UGREEN

Fondée en 2012, UGREEN s’est imposée comme une marque de référence dans le domaine des accessoires électroniques et des solutions de charge. Avec plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde, l’entreprise combine innovation technologique, design moderne et engagement qualité. Ses produits couvrent un large éventail de besoins : hubs USB-C, câbles, batteries externes, stations de charge et solutions GaN. La nouvelle gamme MagFlow illustre cette volonté d’accompagner les utilisateurs dans leur quotidien numérique, en proposant des solutions fiables et élégantes qui simplifient la gestion de leurs appareils.