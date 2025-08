UGREEN MagFlow 25W : la première batterie portable au monde certifiée Qi 2.2

C’est officiel depuis le 15 juillet 2025 : UGREEN entre dans l’histoire avec sa nouvelle batterie externe magnétique MagFlow 25 W, première au monde à recevoir la certification Qi 2.2, décernée par le très sérieux Wireless Power Consortium (organisation qui vise à promouvoir la technologie de recharge sans fil dans le monde entier). Alors non, ce n’est pas juste une énième batterie portable. Ce petit bijou de technologie promet une recharge sans fil ultra-rapide jusqu’à 25 W, compatible MagSafe, et surtout adaptée aux iPhone, aux Samsung, et à tous les appareils Qi 2.2 prêts à en découdre. Lancement prévu au 3ᵉ trimestre 2025, avec une commercialisation annoncée sur Amazon et sur le site officiel d’UGREEN. Conçue pour tenir dans une main, mais pensée pour propulser votre journée, la MagFlow coche toutes les cases : recharge sécurisée, aimantation solide, compatibilité étendue, un design compact et surtout, une avancée qui laisse les anciennes batteries… sur le carreau. L’objectif d’UGREEN ? Rendre la recharge sans fil aussi simple que de poser son téléphone sur la table. Et, franchement, on adore l’idée. Découverte.

Pourquoi la norme Qi 2.2 change tout pour votre smartphone ?

La certification Qi 2.2, ce n’est pas juste un autocollant flatteur. C’est une véritable garantie technique : compatibilité renforcée, meilleure gestion thermique, stabilité optimisée, et surtout, une puissance de charge boostée. La MagFlow 25W est donc capable de recharger votre téléphone plus rapidement, sans surchauffer ni trembler à la moindre notification. Le tout en mode mains libres, grâce à un système magnétique inspiré de l’univers Apple (MagSafe, pour les intimes). Mais, cette batterie ne s’adresse pas qu’aux utilisateurs d’iPhone : les Samsung Galaxy et autres téléphones certifiés Qi 2.2 y trouveront également leur bonheur. Et, bonne nouvelle : les iPhone 16 à venir devraient pleinement en tirer parti. Fini les câbles emmêlés dans le sac, les adaptateurs oubliés ou les prises introuvables dans les cafés bondés. Avec la MagFlow, vous êtes libre. Vraiment libre.

Ce qu’il faut retenir sur la UGREEN MagFlow 25W :

Caractéristique Détail Puissance 25 W en charge sans fil certifiée Qi 2.2 Compatibilité iPhone actuels, futurs iPhone 16, Samsung et appareils Qi 2.2 Système magnétique Inspiré de MagSafe pour une tenue optimale Sécurité thermique Contrôle avancé pour éviter les surchauffes Utilisation nomade Idéale en déplacement, au bureau ou en voyage Disponibilité Site UGREEN, Amazon, dans plusieurs pays d’Europe Lancement prévu Troisième trimestre 2025

Un nouveau standard pour recharger sans y penser

Au fond, cette batterie magnétique pourrait bien devenir la nouvelle norme de recharge au quotidien. Fini les compromis entre puissance et portabilité : avec la MagFlow, on tient enfin un produit qui répond aux vrais besoins. UGREEN, qu’on connaît déjà pour ses hubs USB, ses chargeurs et ses câbles fiables, montre ici qu’elle peut aussi innover en pionnier, sans se contenter d’imiter. Alors bien sûr, il faudra attendre encore un peu pour pouvoir l’acheter, mais si cette MagFlow tient toutes ses promesses (et on parie que oui), elle pourrait bien changer votre façon d’envisager la recharge mobile. Et, on ne parle pas seulement des geeks : les professionnels nomades, les étudiants pressés ou les fans de voyages y verront vite un compagnon indispensable. Le lancement officiel de toute la gamme MagFlow est prévu en septembre 2025. Alors ? Vous laisseriez-vous tenter par cette batterie UGREEN MagFlow 25W, pionnière de la norme Qi 2.2 ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .