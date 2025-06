UGREEN Nexode 500W, le tout premier chargeur de bureau au monde à 500 W

Sur mon bureau, c’est un peu « la foire aux câbles et aux chargeurs » ! Un câble pour chaque disque dur, un pour le second écran, le chargeur de mon smartphone, celui de l’imprimante, les câbles de charge des smartphones de mon mari et j’en passe ! Esthétiquement, on peut largement faire mieux ! Et, si je vous disais qu’une petite révolution débarque en France ? UGREEN, marque incontournable d’accessoires de charge lance le premier chargeur au monde, développant une puissance totale de 500 W ! Fini les chargeurs qui se multiplient : un seul chargeur pour tous vos appareils : le rêve pour moi (j’ai testé ce produit dans cet article)! Vendu au prix de 249,99 €* sur UGREEN ou 199,74 €* sur Amazon, c’est un investissement malin ! Envie d’en savoir plus ? Je vous le présente immédiatement.

Un monstre de puissance pour nos bureaux modernes

Il y a des innovations qui tombent à pic, et celle-ci en fait partie. UGREEN, marque bien connue des technophiles pour ses chargeurs fiables et ses accessoires robustes, vient de lancer une petite révolution technologique : la station de charge Nexode 500W. Et, c’est le premier chargeur de bureau au monde à atteindre une puissance de 500 W. Pensée pour les professionnels, les créateurs de contenu ou tout simplement ceux qui jonglent entre plusieurs appareils comme moi, cette station de charge intègre 6 ports : 5 USB-C et 1 USB-A. Le tout dans un format vertical compact, avec une base antidérapante et une gestion thermique ultra optimisée. En réalité, cette station s’annonce comme le remplaçant naturel des multiprises de bureau.

500 W, 6 ports, et un seul câble pour tout alimenter

Ce chargeur de bureau est conçu pour simplifier (et assainir) nos environnements de travail. Grâce à la technologie GaNInfinity, il affiche un rendement énergétique de 95 % et une répartition dynamique de la puissance en fonction des appareils branchés. Cela signifie qu’il peut, par exemple, recharger simultanément un MacBook Pro à pleine vitesse (jusqu’à 240 W), tout en alimentant un smartphone, une tablette, un casque audio, une console portable et une batterie externe.

Et, pour les plus inquiets : pas de surchauffe, ni de bruit de ventilateur. Tout est géré par des capteurs thermiques intelligents, qui surveillent la température jusqu’à 100 fois par seconde, et par un système de sécurité intégré à 11 niveaux (surtension, surchauffe, court-circuit…). UGREEN a même intégré un capteur d’orientation pour réduire automatiquement la puissance si l’appareil tombe ou est mal positionné. Une véritable centrale électrique miniaturisée, prête à l’emploi.

Ce qu’il faut retenir de l’UGREEN Nexode 500W.

Caractéristiques Détails Puissance totale 500 W Nombre de ports 6 (5 USB-C, 1 USB-A) Port le plus puissant 240 W sur USB-C Sécurité 11 protections + capteurs NTC & orientation Compatibilité MacBook, PC, tablette, smartphone, drone… Prix promo 199,49 € (UGREEN) ou 199,74 € (Amazon)

Une solution pensée pour les pros… mais pas que !

Ce chargeur s’adresse évidemment aux professionnels ultra-connectés, aux graphistes, monteurs vidéos ou technophiles multitâches. Mais, il trouve aussi sa place chez les particuliers qui veulent en finir avec les câbles emmêlés et les multiprises chaotiques. Un seul bloc, un seul câble secteur, et six appareils chargés proprement, en toute sécurité. De quoi redonner un peu d’air à son bureau. Et, à sa conscience écologique. Et vous, troqueriez-vous vos chargeurs pour ce monstre compact de 500 W signé UGREEN ? Alors ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .