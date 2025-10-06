Un ado de 16 ans récompensé pour son invention qui décompose le plastique dans les océans

Alors que le monde cherche des solutions miracles pour détruire le plastique, un ado de 16 ans a trouvé une solution simple et peu coûteuse

6 octobre 2025
De la pollution plastique dans les océans.
Un adolescent américain aurait inventé une formule capable de dégrader le plastique des océans. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

La pollution plastique est, sans aucun doute, un problème mondial. D’après l’UNEP, l’équivalent d’un camion poubelle de déchets plastiques est déversé dans les océans chaque minute. Ce plastique, en plus de polluer l’eau, piège les animaux aquatiques et émet des nanoparticules qu’ils ingèrent. La conséquence ? Des produits de la mer intoxiqués entrent dans notre chaîne alimentaire, nous les consommons et nous ignorons encore l’impact sur notre organisme. Si les solutions actuelles se concentrent sur le changement des comportements humains et le piégeage du plastique dans les cours d’eau, elles ne peuvent pas tout faire. Car comment se débarrasser des gigantesques gyres de plastique flottant dans le Pacifique Nord, par exemple ? Il faut les éliminer, et la solution, c’est la dégradation. Le jeune Srihan Sankepalle a trouvé le moyen de décomposer le plastique pour sauver nos océans.

Une solution simple et peu coûteuse pour un défi de taille

Il fallait y penser ! Malgré le débat mondial sur la pollution plastique marine, les scientifiques s’accordaient sur la nécessité de détruire ce matériau. Mais jugé non biodégradable, sa décomposition semblait difficile à envisager. Comment continuer à produire du plastique sans avoir les moyens de neutraliser son impact sur l’écosystème aquatique ? C’est là que cet adolescent de 16 ans est intervenu. Il a eu l’idée d’utiliser du dioxyde de titane en association avec des mousses biodégradables pour décomposer le plastique. Le principe est simple : soumis aux rayons ultraviolets, le dioxyde de titane se transforme en radicaux hydroxyles.

Une mappemonde dans des bouteilles plastiques.
La pollution plastique est un problème mondial à laquelle il faut trouver des solutions. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ce sont ces petites particules qui viennent à bout du plastique. Srihan Sankepalle a mis six mois pour développer sa solution, il a bien sûr testé son idée dans un aquarium, et les résultats sont là : au fur et à mesure que le plastique se dégrade, il laisse une légère coloration bleu dans l’eau. C’est un processus lent, certes, mais qui pourrait nous débarrasser de masses de plastique dont l’espérance de vie se compte en millions d’années.

Une reconnaissance bien méritée pour un jeune inventeur impactant

Se pencher sur un problème mondial avec une telle facilité déconcertante à 16 ans mérite bien des récompenses ! Srihan Sankepalle a été honoré dans sa ville natale, Northville à Détroit, pour son invention remarquable. Il fait ainsi partie des 15 jeunes lauréats du prestigieux Prix Gloria Barron du Jeune Héros. Sauver les océans et le monde de la pollution plastique, n’est-ce pas un véritable acte d’héroïsme ? Pour s’attaquer aux continents de plastique flottant dans les océans, sa solution devra peut-être être optimisée. Le prix s’accompagne d’un don de 10 000 dollars destiné soit à améliorer sa solution, soit à soutenir ses frais universitaires.

Des déchets plastiques sur une plage.
La pollution plastique est présente partout sur la surface du globe. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Dans les deux cas, cet adolescent a déjà un projet sur lequel il ne pourra que s’impliquer pour aider le monde à venir réellement à bout du plastique. Pour le moment, joie et euphorie, amplement méritées, sont les sentiments que partage cet adolescent. Il a confié au journal de Détroit : « Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Au début, ce fut un véritable choc. » Plus d’informations sur thecooldown.com. Et vous, quels sentiments vous animent sachant que la solution pour détruire le plastique est déjà entre nos mains ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

6 octobre 2025

