Un adolescent installe dans sa chambre une ruche imprimée en 3D abritant 40 000 abeilles

L’intérêt de construire un rucher n’est plus à prouver sur le plan écologique naturellement, mais aussi social et économique. C’est dans cette dernière optique qu’Oliver, c’est improvisé apiculteur, mais aussi concepteur d’une ruche 3 D. Il contribue ainsi à la biodiversité et crée un lien étroit avec ces insectes. En effet, sa conception ingénieuse démontre une excellente compréhension du comportement des abeilles. Par exemple, il laisse librement ces insectes aller et venir dans sa chambre affirmant qu’ils n’attaquent pas sans raison. De même, il a intégré un système de défense contre les abeilles « voleuses de miel ». Intéressant n’est-ce pas ? Je n’aurais jamais imaginé que les abeilles de colonies différentes se font de tels coups bas. Découvrez en profondeur cette invention et cet inventeur.

Des milliers d’abeilles adoptent la ruche 3 D

À partir d’un kit de démarrage obtenu dans une ferme apicole voisine comprenant 12 000 habitants et une reine, Oliver a réussi à multiplier le nombre d’abeilles atteignant une population comprise entre 30 000 à 40 000 abeilles. Pour cela, il a conçu un système permettant de nourrir ses insectes grâce à de l’eau sucré. Dans cet habitat 3 D, les abeilles sont tellement à leur aise qu’elle produise déjà du miel. La prochaine étape serait de créer un système d’extraction de ce miel pour la consommation. Et surtout de continuer à ajouter des unités modulaires pour accueillir encore plus d’abeilles. Pourquoi pas, une fabrication à grande échelle ?

L’ingéniosité d’un adolescent de 13 ans qui inspire

Alors qu’habituellement les apiculteurs se servent des planches pour construire des ruches, ce jeune signe une véritable innovation dans le monde de l’apiculture. Son concept de ruche imprimée en 3 D comporte deux unités hexagonales conçues grâce à un logiciel de CAO et reliées à la fenêtre de sa chambre par un système de ventilation rappelant un climatiseur compact. Ceci permet aux abeilles d’accéder à l’extérieur pour faire ce qu’elles savent le mieux, polliniser tout en conservant le miel produit dans les différentes unités. Telles que ces dernières ont été conçues, elles peuvent être nettoyées facilement.

Une innovation et une fierté familiale

Même si au début, un parent pourrait s’affoler d’une telle invention qui plus est dans une chambre, les parents d’Oliver le soutiennent dans son projet. Sa mère met volontiers sa peur des abeilles au placard pour aider son fils dans l’entretien de sa ruche, parée d’une combinaison adaptée. Son père quant à lui brandit fièrement l’invention de son fils sur Threads en expliquant : « mon fils de 13 ans m’explique comment il a construit une ruche dans sa chambre. Au début, j’ai trouvé l’idée folle, mais je suis étonné de voir à quel point elle fonctionne bien… ».

Clairement l’idée de cette conception est animée par une envie de faire des économies au vu du prix d’une ruche (1000 dollars environ soit 856 €). Dernière update de ce projet, une vidéo avec un extracteur de miel que le père d’Oliver a diffusé sur sa page Facebook. Que feriez-vous si votre adolescent vous surprenait avec une telle invention dans sa chambre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .