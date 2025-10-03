Un adolescent récompensé pour sa tortue robotisée qui surveille les écosystèmes aquatiques

Lors du Concours européen des jeunes scientifiques qui s’est déroulé récemment à Riga, en Lettonie, un jeune canadien du nom de Evan Budz s’est démarqué avec son robot-tortue marine bionique. Celui-ci repose sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour effectuer une surveillance autonome des écosystèmes sous-marins. Cette innovation remarquable lui a permis de remporter le premier prix de l’EUCYS 2025. Une récompense bien méritée pour un lycéen âgé de seulement 15 ans. Pour information, la deuxième place a été attribuée à la jeune chercheuse, Sara Waqas, et son prototype de médicament destiné au traitement de la schizophrénie.

Un robot intelligent et autonome en forme de tortue

Comme susmentionné, le robot d’Evan a été conçu pour nager sous l’eau, surveiller les écosystèmes et détecter les différents types de menaces possibles dans un environnement aquatique, tels que les espèces invasives. « Je souhaite l’utiliser pour étudier les écosystèmes et des problèmes comme le blanchissement des coraux », explique-t-il. Le jeune canadien a conçu son robot pour qu’il imite au mieux une tortue, tant par sa forme que par sa technique de nage. Il ajoute que pour nager, celui-ci utilise ses deux nageoires, comme le fait la tortue verte. « En imitant une tortue, je réduirai mon impact sur l’écosystème et je ne perturberai pas les animaux qui y vivent », précise-t-il. Une idée qui lui serait venue lors d’un séjour en camping, après avoir observé une tortue marine nager.

Rendre les écosystèmes sous-marins plus sûrs et plus propres

Evan aurait testé son dispositif dans la piscine de ses grands-parents et, pour la détection du blanchissement des coraux, il indique avoir obtenu une précision de 96 %. Selon lui, les résultats des tests démontrent la précision et la fiabilité du robot, ainsi que son potentiel pour détecter les différentes menaces sur le terrain, avant qu’elles n’affectent gravement l’écosystème. À l’avenir, le lycéen de 15 ans souhaite améliorer davantage son robot et intégrer d’autres fonctionnalités, comme le prélèvement d’échantillons d’eau. Selon lui, le prix va lui servir à financer ce projet. Notons que quatre premiers prix, d’une valeur de 7 000 € chacun, ont été remis à des participants de Pologne, de Suède, de République tchèque et du Canada. Evan Budz espère que son invention primée contribuera à rendre les écosystèmes sous-marins plus sûrs et plus propres.

Un succès mérité à l’EUCYS 2025

Evan a reçu de nombreux éloges pour son projet et son prix EUCYS. Chandra Sharma (président et chef de la direction de Conservation Halton) a félicité le jeune canadien. « Son engagement en faveur de la conservation marine et son approche innovante sont d’une grande inspiration. Nous sommes impatients de voir où son travail le mènera, et quel impact il aura sur le domaine de la conservation dans son ensemble », indique-t-elle. Reni Barlow (directeur général de Youth Science Canada), de son côté, souligne que les projets d’Evan et de Sara illustrent le talent exceptionnel des jeunes canadiens à relever les défis les plus importants de notre époque. « Le succès d’Evan à l’EUCYS 2025 montre que son projet est d’un niveau international, une innovation remarquable qui témoigne du potentiel des jeunes canadiens à résoudre des problèmes techniques et environnementaux complexes », a-t-elle déclaré.

À noter que cette année, le Concours européen des jeunes scientifiques a réuni plus de 130 participants, des jeunes scientifiques âgés de 14 à 20 ans venus de 37 pays. L’équipe qui a représenté la France (des élèves du Lycée Jacques de Vaucanson de Tours et du Lycée Jeanne d’Arc Bastia), s’est vue décernée le Prix EIROforum, avec leur projet Robot J4. Plus d’informations sur ce concours research-and-innovation.ec.europa.eu. Que pensez-vous de ce robot tortue qui a remporté le premier prix ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .