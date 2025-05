Un apiculteur dévoile l’appât sélectif le plus efficace pour un piège à frelons asiatiques

Vous en avez assez de voir vos abeilles stressées, vos fruits mités ou vos terrasses envahies par ces engins volants à rayures et à pattes jaunes ? Le frelon asiatique (Vespa velutina), redoutable prédateur des pollinisateurs, est devenu l’un des ennemis publics n° 1 de nos jardins. Et, pour le piéger efficacement, il vaut mieux ne pas improviser. Bonne nouvelle : j’ai moi-même testé plusieurs mélanges maison, et je vous livre ici le bon plan « apéro piégeur » le plus sélectif. Le tout pour moins de 2 € par bouteille. Un geste utile, validé par les apiculteurs… et par les abeilles, qui n’y laissent plus leur peau ! Le frelon asiatique a été classé nuisible en 2012. Cependant, pour le moment, et malgré l’intervention de divers députés, la lutte se fait en catimini, par des actions ciblées, dans les communes ou par les apiculteurs. Si vous souhaitez les aider dans la lutte, voici quelques conseils avisés, que Michel, un ami apiculteur, m’a livré. C’est parti.

Un piège maison simple mais (très) efficace

La base, c’est le piège. Deux bouteilles plastiques, un peu de découpe, et le tour est joué. L’essentiel, c’est l’appât à l’intérieur : c’est lui qui fait toute la différence. Le principe ? Attirer les frelons, tout en laissant repartir les autres insectes. Facile à dire, me direz-vous… Mais, avec la bonne recette, cela devient possible. Le mélange le plus recommandé (et celui que j’utilise personnellement) se compose de :

¼ de sirop de grenadine ou de cassis,

½ de bière brune (pour l’amertume),

¼ de vin blanc, pour repousser naturellement les abeilles.

Et, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la sélectivité, certains apiculteurs retirent carrément la bière et gardent un mélange grenadine + vin blanc, tout aussi fatal pour le frelon… mais plus doux pour les butineuses. Attention, ce n’est pas juste une question de sucre ou d’alcool ! Pour booster vos pièges, en sortie d’hiver, les reines frelons cherchent aussi des protéines. D’où l’idée (un peu plus olfactive, disons-le) d’ajouter du poisson fermenté. Pas très glamour, mais redoutablement efficace.

Voici un petit récapitulatif des meilleures recettes testées :

Recette « standard » : bière brune + sirop de fruits + vin blanc

Recette « sélective » : sirop de grenadine + vin blanc (sans bière)

Recette « protéinée » : morceaux de poisson (thon ou sardines) légèrement fermentés

Astuce bonus : une goutte de vinaigre blanc pour éloigner abeilles et papillons

Et, n’oubliez pas : un bon appât, c’est bien… mais un piège vidé et rechargé toutes les deux semaines, c’est encore mieux. Voire tous les trois jours si l’activité est intense, comme l’explique Pierrick Gauthier, apiculteur et jardinier confirmé dont nous vous parlions dans cet article.

Quand et où poser ses pièges pour être vraiment utile ?

Le bon timing, c’est deux périodes clés dans l’année :

Du 1ᵉʳ février au 15 avril, pour capturer les reines fondatrices, avant qu’elles ne créent leur colonie.

De fin juillet à fin novembre, pour limiter la population des ouvrières.

Placez les pièges à proximité des ruches, composts, arbres fruitiers ou bassins : là où le frelon chasse ou boit. Et, privilégiez un coin semi-ombragé, à hauteur d’homme, pour faciliter l’entretien.

Ce qu’il faut retenir pour piéger les frelons sans piéger les abeilles

Sirop de grenadine ou cassis : sucré et attractif

Vin blanc : répulsif naturel pour les abeilles

Bière brune ou poisson : appât protéiné pour les reines

Vinaigre blanc : filtre naturel contre les insectes utiles

Piège maison : simple, sélectif et économique

Un petit geste qui peut sauver beaucoup de pollinisateurs

Le frelon asiatique est plus qu’un simple désagrément : c’est un vrai danger pour nos abeilles, et donc pour notre biodiversité. Avec un piège bien conçu, bien placé et bien rechargé, on peut freiner la progression de ce prédateur tout en respectant les insectes utiles. Et vous, avez-vous déjà testé ces pièges sélectifs dans votre jardin ou près de vos ruches ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .