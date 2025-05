Un arbre bardé de panneaux solaires pour recharger jusqu’à 4 vélos électriques

Un arbre pour recharger vos appareils ? L’invention existe bel et bien. Et elle est française ! Imaginé par Hervé Louifi, métallier à Saint-Georges-Buttavent, l’“arbre du partage” est un concentré de créativité, de technologie et d’utilité publique, vendu aux alentours de 15 000 € qui œuvre pour la Transition Énergétique. Nous vous en avions déjà parlé dans cet article, puis dans celui-ci, mais il y a du nouveau ! En effet, le créateur génial de cet arbre solaire, nous a envoyé les photos exclusives du nouvel arbre qui sera bientôt installé. En attendant, retour sur cette invention géniale, qui fait entrer l’art dans la transition énergétique. Découverte.

Un rêve (solaire) devenu réalité

Il paraît qu’il faut suivre ses rêves… Hervé Louifi, lui, a pris cette maxime au pied de la lettre. Un soir, il rêve qu’il est assis sur un banc, en plein désert, sans batterie. Le lendemain, il imagine un arbre solaire, avec des prises USB, de l’ombre, et une idée lumineuse : mettre de l’énergie gratuite à disposition des passants. Son projet prend forme dans son atelier en Mayenne : une structure de 6 mètres de haut, 9 branches en métal garnies de panneaux solaires en guise de feuilles, et un tronc garni de batteries au lithium. Une véritable sculpture contemporaine… mais qui recharge aussi bien votre téléphone que votre vélo électrique. Ce n’est pas un gadget, c’est du mobilier urbain utile et durable, déjà convoité par plusieurs communes. Même Paris serait intéressée. Rien que ça.

Un arbre… et une pause bien méritée

Loin d’être une installation figée ou purement décorative, l’arbre du partage est pensé pour le confort des usagers : deux bancs, une table circulaire, de l’éclairage pour les soirées d’été… Et, bien sûr, quatre prises USB accessibles à tous. Les promeneurs peuvent y faire une pause, discuter, brancher leur smartphone ou même recharger leur vélo pendant que leur café refroidit. Le but d’Hervé Louifi ? Proposer une alternative locale et écologique à la consommation d’électricité en milieu urbain. Et surtout, montrer que l’artisanat et la technologie ne sont pas incompatibles. Ici, pas de plastique, pas de pub, pas de Wi-Fi qui bugue : juste du soleil, du métal et une bonne idée bien ancrée dans la réalité.

Ce qu’il faut retenir sur l’arbre solaire Louifi

Élément Détail clé Hauteur Environ 6 mètres Nombre de panneaux 9 modules photovoltaïques intégrés dans les branches Batterie Lithium, logée dans le tronc Connectique 4 prises USB pour smartphones, tablettes ou petits objets Mobilier intégré 2 bancs + 1 table circulaire en métal Poids total Environ 600 kg Prix de départ À partir de 15 000 € HT Fonctionnalités bonus Éclairage nocturne, recharge vélo, extension possible EV Cible principale Collectivités, villes, campings, zones touristiques

Une innovation artisanale qui séduit déjà les collectivités

Le plus étonnant dans cette invention, c’est sa simplicité… et sa puissance symbolique. L’arbre, symbole de la vie, devient ici source d’énergie renouvelable. Et contrairement à un simple chargeur USB, il attire l’œil, crée du lien social, et invite à repenser nos usages énergétiques. Plus qu’un gadget, c’est un mobilier urbain intelligent, autonome, esthétique et accessible. Des communes comme Saint-Georges-Buttavent ont déjà sauté le pas. Et les retours sont enthousiastes : pas de maintenance complexe, pas de branchement au réseau, juste un peu de soleil et beaucoup de bon sens.

Et pour ceux qui voudraient en savoir plus (ou en commander un pour leur mairie ?), tout se passe sur le site officiel Louifi Metal ou sur leur page Facebook. Et vous, aimeriez-vous voir pousser un arbre solaire comme celui-ci dans votre parc préféré ou devant la mairie ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !