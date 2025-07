Un architecte français dévoile un panneau d’isolation thermique et phonique en miscanthus

En ces temps où la réduction des émissions de gaz à effet de serre est devenue une priorité absolue. Le projet Miscanterra s’impose comme une réponse audacieuse et locale aux contraintes qui s’imposent à l’univers de la construction. Sélectionné pour le concours James Dyson Award 2025, ce projet porté par un étudiant de l’École d’Architecture de Lille propose une alternative durable aux isolants traditionnels. Il repose sur l’utilisation d’une plante connue sous le nom de miscanthus. Broyée, celle-ci sert d’ingrédient pour la fabrication de blocs isolants biosourcés destinés entre autres aux bâtiments résidentiels et commerciaux. L’intérêt de cette conception réside également dans le fait qu’en plus d’incorporer une matière naturelle cultivée localement, lesdits blocs sont produits sans utiliser aucun produit chimique.

Une approche prometteuse

Le projet Miscanterra est né suite à des travaux de réhabilitation d’une cité minière durant lesquels Alex Babayan a découvert les vertus écologiques et les avantages structurels du miscanthus. En effet, la plante a permis de résoudre le problème de baisse de température auquel les habitants faisaient régulièrement face. De plus, elle a contribué à la décontamination du sol local qui présentait une forte concentration de métaux lourds. L’étudiant a par ailleurs constaté que le gaspillage d’énergie dû aux pertes de chaleur pouvait augmenter significativement la consommation des ménages. Fort de ce constat, il a développé des blocs isolants qui, en plus d’être écologiques, promettent d’être performants et bon marché.

Un procédé à la fois simple et innovant

Le processus de fabrication des blocs isolants Miscanterra repose sur une méthode simple mais ingénieuse. Le miscanthus broyé est mélangé à un liant naturel, puis moulé et séché à l’air libre. Une fois sec, le bloc devient rigide, léger et performant. Pour renforcer sa durabilité, un tissu thermocollant est appliqué sur ses faces, limitant l’effritement et facilitant la pose sur chantier. Pour parvenir à de tels résultats, l’inventeur français affirme avoir testé une quarantaine de prototypes. La version finale serait déjà prête pour la production de masse. On sait aussi qu’un dépôt de brevet est en cours et que sa marque est déposée pour ce matériau isolant de nouvelle génération.

Diverses récompenses

Contrairement aux isolants biosourcés classiques, celui du projet Miscanterra arbore une conception autoportante. La forme et la taille du bloc peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des chantiers. Une qualité censée réduire les déchets et optimiser la pose. Comme si cela ne suffisait pas, une version modulaire à emboîtement est également en préparation. À noter que ce matériau isolant révolutionnaire a déjà remporté plusieurs prix, dont le Prix Impact et le Prix Archi’bois.

Il a aussi été lauréat du concours national « Up to start » organisé par l'Institut Mines-Télécom (IMT Paris).