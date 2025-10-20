Un chercheur de l’Institut maritime dévoile un arbre photovoltaïque qui préserve les forêts

L’implantation de centrales solaires en zones forestières représente un défi majeur. Dans l’espoir d’améliorer les choses, Dan-Bi Um a imaginé un dispositif énergétique inspiré de la morphologie des arbres naturels. Pour détailler son invention, ce chercheur affilié à l’Institut maritime de Corée du Sud a publié une étude dans la revue Scientific Reports. D’après lui, les arbres photovoltaïques peuvent produire autant d’électricité qu’une centrale solaire classique tout en préservant jusqu’à 99 % de la couverture forestière. Il s’avère que contrairement aux installations solaires conventionnelles dont le déploiement implique souvent d’importants travaux de déforestation, ces structures verticales s’intègrent harmonieusement dans le paysage forestier.

Une innovation biomimétique au service de l’environnement

Dans la configuration imaginée par le scientifique sud-coréen, les panneaux solaires sont disposés comme les branches et les feuilles d’un arbre. Cela permettrait de capturer la lumière naturelle de manière optimale tout en laissant passer suffisamment de rayons solaires pour maintenir la végétation au sol. Cette conception favoriserait la photosynthèse des plantes sous-jacentes, limitant ainsi l’impact écologique de l’installation. Pour tester son hypothèse, Dan-Bi Um a utilisé des données géospatiales en 3D afin de simuler l’implantation d’une ferme d’arbres solaires dans une forêt côtière située dans le comté de Geoseong, en Corée du Sud.

Une étude pour le moins intéressante

Le chercheur a comparé les résultats de cette simulation à la production d’une centrale solaire classique déployée en 2014 sur le même site. Ladite centrale s’étend sur une superficie de 22 856 m² et comprend plus de 4 300 panneaux solaires d’une puissance totale de 1 MW. Grâce à des images satellites et des outils de modélisation comme Adobe Photoshop, l’expert a pu créer un photomontage réaliste intégrant des arbres photovoltaïques. Ces derniers, inspirés d’un modèle installé devant le Parlement sud-coréen en 2017, mesurent environ 4,8 mètres de haut et peuvent accueillir jusqu’à 35 panneaux solaires de 330 W chacun, soit une capacité de 11,5 kW par arbre. Des versions plus grandes avec des panneaux de 450 W permettent d’atteindre jusqu’à 15,8 kW par unité.

Des performances énergétiques impressionnantes

Selon l'étude, il suffit de 87 arbres solaires équipés de panneaux de 330 W pour atteindre la puissance de 1 MW, et seulement 63 arbres avec des panneaux de 450 W. Cette densité permettrait une disposition linéaire qui respecte l'intégrité du couvert forestier. Contrairement aux installations classiques qui détruisent jusqu'à 98 % de la végétation pour obtenir une production équivalente. Ce modèle d'implantation constituerait ainsi une alternative viable pour les pays confrontés à une pénurie d'espace. Bien que l'étude se concentre sur un site sud-coréen, son auteur insiste sur le fait que la méthodologie adoptée peut être transposée à d'autres régions du monde. Plus d'infos : nature.com.