Un clavier « adapté aux personnes souffrants de Parkinson » récompensé au concours Dyson

Que faut-il retenir d'OnCue ? Lauréat médical du James Dyson Award 2025, doté de 30 000 £.

Utilise des vibrations haptiques pour stabiliser la frappe.

Les bracelets connectés complètent le clavier pour gérer les tremblements.

L’IA prédit les lettres suivantes et les illumine pour guider l’utilisateur.

Conçu par Alessandra Galli, diplômée de Delft, et déjà compatible Bluetooth.

En France, plus de 272 500 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson, avec 25 000 nouveaux cas chaque année, comme le rappelle le ministère de la Santé. La maladie, expliquent les chercheurs de l’Inserm, provoque des tremblements, un ralentissement des mouvements et une perte progressive de motricité fine. Autant dire qu’utiliser un clavier d’ordinateur peut devenir un défi quotidien. C’est précisément pour répondre à ce problème que l’inventrice italienne Alessandra Galli a conçu OnCue, un clavier ergonomique et thérapeutique pensé pour les personnes atteintes de Parkinson. Une invention récompensée au James Dyson Award 2025 et présentée en détail sur le site officiel de la créatrice oncuedesign.net. Sur NeozOne, nous avons déjà présenté plusieurs innovations prometteuses pour les malades de Parkinson. Et il est clair qu’OnCue pourrait rejoindre ce classement. Plongée dans ce clavier un peu spécial qui pourrait changer la vie des malades !

Un clavier pensé pour les symptômes moteurs

OnCue n’est pas un clavier classique. C’est un dispositif modulaire, ergonomique et intelligent conçu pour réduire les erreurs de frappe. Grâce à une disposition ortholinéaire et des touches surélevées, l’utilisateur adopte une posture plus naturelle, limitant la fatigue des mains et des poignets. Mais le vrai coup de génie se trouve dans les signaux haptiques et visuels. À chaque frappe, le clavier et les bracelets vibrent légèrement pour aider le cerveau à maintenir un rythme. Si la touche est maintenue trop longtemps, la vibration augmente, rappelant à l’utilisateur qu’il doit relâcher son geste.

Pour avoir vu de près ce que Parkinson peut faire, je pense à René, un ami de mes parents, un intellectuel brillant incapable de taper une phrase sans l’aide d’un proche. Je me dis que ce clavier aurait probablement changé sa vie. Parfois, c’est la perte d’autonomie, plus encore que la maladie elle-même, qui blesse le plus. C’était, en tout cas, son grand désespoir !

Le saviez-vous ? Chez les personnes atteintes de Parkinson, un simple repère tactile peut réduire jusqu’à 30 % les erreurs de motricité fine.

Une invention récompensée pour son approche thérapeutique

Contrairement aux claviers d’assistance traditionnels, OnCue intègre des outils inspirés de la thérapie motrice : guidage visuel, rythme vibratoire, modules personnalisables selon les symptômes du jour. L’intelligence artificielle prédit même les lettres suivantes et les illumine sur le clavier, réduisant stress et hésitations. La maladie de Parkinson pourrait apparaître jusqu’à 20 ans avant le diagnostic, comme nous vous l’expliquions dans un précédent article. L’intérêt d’un outil adaptable, modulable et évolutif est donc immense. Et ce n’est pas étonnant qu’OnCue ait remporté le prix médical du Dyson Award 2025, consacré aux inventions capables d’améliorer la vie des patients à grande échelle.

Ce que propose OnCue en quelques points

Clavier compact et ortholinéaire

Vibrations haptiques pour guider la frappe

Bracelets connectés pour stabiliser le rythme

Éclairage intelligent grâce à l’IA

Modules entièrement personnalisables

Connexion Bluetooth et une semaine d’autonomie

Design pensé pour les tremblements et blocages moteurs

Pourquoi cette invention pourrait changer la vie des malades ?

OnCue n’est pas seulement un gadget high-tech. C’est une passerelle entre les malades et le monde numérique. Ce clavier permet de taper plus vite, avec moins d’erreurs, mais surtout de retrouver un sentiment d’utilité et d’indépendance. Pour beaucoup, c’est une victoire intime, invisible mais décisive. Alessandra Galli partage d’ailleurs sur son site oncuedesign.net son ambition : rendre l’outil accessible à tous, et pourquoi pas l’adapter aux personnes touchées par d’autres maladies neurodégénératives. Et vous, pensez-vous que ces innovations pourraient redonner une vraie autonomie aux personnes atteintes de Parkinson ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !