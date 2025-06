« Un COP de 16 », la climatisation adiabatique de Caeli Énergie augmente sa production

En vigueur depuis le 11 mars 2024, le règlement F-Gaz III renforce de nombreuses obligations, notamment celles relatives à l’utilisation de fluides frigorigènes fluorés. Pour se conformer à cette réglementation, certains fabricants optent pour des réfrigérants peu polluants dans la conception de leurs produits, tandis que d’autres se tournent vers des solutions plus écologiques, à l’instar de Caeli Énergie. Cette entreprise fondée par Rémi Pérony, Stéphane Lips et Samuel Bauchet a mis au point un système de climatisation adiabatique innovant et peu énergivore, baptisé Caeli One. Pour faciliter l’accès à son produit, elle a augmenté sa capacité de production et formé plusieurs installateurs.

L’inauguration d’une nouvelle usine

Évoquée dans un précédent article, la nouvelle unité de production de Caeli Énergie a été inaugurée officiellement, il y a quelques mois. Pour l’entreprise grenobloise, la mise en service de cette usine constitue une étape importante dans l’augmentation de la production de son système de climatisation adiabatique. C’est également une preuve qu’il est possible d’innover et de produire localement, tout en restant compétitif. Dans un post publié sur LinkedIn, la jeune entreprise fondée en 2020 n’a pas manqué de remercier ses collaborateurs pour leur travail et les nombreux mois d’efforts qui ont permis de concrétiser le projet. Par ailleurs, elle a aussi adressé des remerciements aux participants, parmi lesquels on peut citer Vincent Fristot, un membre du conseil municipal de Grenoble et Christophe Ferrari, le directeur régional de l’ADEME.

La certification de nouveaux installateurs

Comme nous l’avons dit précédemment, l’entreprise Caeli Énergie ne s’est pas limitée à l’inauguration d’une nouvelle usine. Pour permettre aux consommateurs d’accéder plus aisément à des prestations de professionnels spécialisés dans la pose du Caeli One, elle a procédé à la certification de plus de dix installateurs. Parmi eux, nous pouvons citer IHS ECO, Flammes du Monde, Avenir Solaire Concept, Fidec Thermic ou LGF Energy. La formation de ces entreprises a été réalisée en partenariat avec MAXIMA SpA, une entreprise italienne fondée en 2001 qui propose, entre autres, des machines de coupe et de carottage. Pour information, bien que le système de climatisation adiabatique ne comprenne aucune unité extérieure, son installation nécessite l’intervention d’un spécialiste. En effet, deux carottages doivent être réalisés pour aspirer l’air extérieur et évacuer l’air tiède et humide dans une habitation.

Une amélioration de la visibilité du Caeli One

Toujours dans le cadre du développement de son activité, Caeli Énergie a présenté son système de refroidissement adiabatique lors du salon des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Cet événement a permis à l’entreprise grenobloise d’attirer efficacement l’attention du public et d’améliorer la visibilité de son produit. Selon elle, elle a réussi à « tisser de nombreux contacts fructueux » lors du salon et est convaincue qu’ils pourront participer à la réalisation de ses projets à l’avenir.

À noter qu’en raison de l’absence de fluide frigorigène et de sa faible consommation d’électricité, le Caeli One permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. D’après l’entreprise, son dispositif de refroidissement adiabatique consomme 30 W en mode Éco et 80 W en mode Boost. D’autre part, il faut approximativement 1 m3 d’eau pour que l’appareil puisse fonctionner pendant 4 mois, sans interruption. Plus d’informations sur le produit sur caeli-energie.com. Connaissiez-vous cette climatisation adiabatique Caeli ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .