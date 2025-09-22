« Un énorme carton », la bouteille filtrante d’Oassay dépasse les 100 000 € sur Kickstarter

La start-up chinoise Oassay propose une solution de purification d’eau polyvalente et nomade : une bouteille filtrante fabriquée en silicone compressible. Celle-ci fait fureur sur Kickstarter…

Une bouteille filtrante en silicone.
Cette bouteille filtrante en silicone explose tous les compteurs sur Kickstarter. Crédit photo : Oassay (capture d'écran vidéo)

Adepte de camping, de randonnée en forêt ou de n’importe quel sport outdoor ? La start-up chinoise Oassay propose une bouteille filtrante nouvelle génération capable d’éliminer les agents pathogènes dans l’eau, ainsi que les particules nocives comme les microplastiques. Baptisée FlexFlow, celle-ci vous permet de puiser, de filtrer et de boire de l’eau en toute sécurité, directement à la source et où que vous voyez. Actuellement, cette bouteille filtrante fait exploser les compteurs sur Kickstarter. À l’heure où nous écrivons cet article, elle a déjà dépassé les 100 000 €, un montant largement supérieur à l’objectif de départ d’environ 845 €.

Une bouteille d’eau filtrante en silicone

Le FlexFlow se présente sous la forme d’une bouteille d’eau en silicone compressible de 776 ml (26 oz), munie d’un embout contenant un compartiment filtrant amovible. C’est dans ce compartiment que se trouve le filtre NanoFlex, associé à un filtre à fibres creuses. Cette bouteille filtrante allie simplicité, efficacité et praticité, avec son bouchon inspiré du pic-vert, sa conception modulaire, sa cartouche filtrante réutilisable, sa flexibilité, etc. Une légère pression suffit pour avoir de l’eau propre et potable n’importe où. Pour la petite anecdote, ce système de réhydratation 3-en-1 serait né d’une avancée technologique développée en laboratoire : un matériau de filtration 3D poreux et flexible. En voyant son poids ultra-léger et sa souplesse, la start-up chinoise a décidé de transformer cette innovation en une solution de purification d’eau polyvalente et nomade.

Un homme boit dans sa bouteille filtrante.
Oassay est une bouteille filtrante 3 en 1 pour disposer d’eau pure lors de vos activités. Crédit photo : OASSAY (capture d’écran vidéo YouTube)

Trois modes disponibles

Grâce à sa conception modulaire, le FlexFlow peut s’adapter à toutes les situations. D’ailleurs, trois modes sont disponibles : Minimaliste, Sport et Camping. Avec le premier mode, vous pouvez utiliser la cartouche filtrante seule. Entre autres, pour puiser et boire l’eau directement d’une rivière, la fixer à une bouteille d’eau standard avec bouchon de 28 mm ou la connecter directement à un tuyau d’arrosage. Le second mode peut être utile lors d’un jogging, une randonnée à vélo, un trail ou autres activités sportives.

Le FlexFlow peut se glisser aisément dans un porte-gobelet et lorsqu’il est vide, il se fixe facilement à une ceinture de course ou à un gilet grâce à son matériau en silicone pliable. Pour le mode Camping, vous bénéficiez d’un gobelet en plus (en silicone ou en titane), intégré au pied de la bouteille. Le modèle en titane peut être utilisé pour chauffer l’eau directement sur un réchaud. Selon la start-up chinoise, FlexFlow n’est pas une simple gourde, mais un véritable système d’hydratation modulaire qui s’adapte à tous les besoins.

Une cartouche filtrante réutilisable.
La bouteille dispose d’une cartouche filtrante réutilisable. Crédit photo : Oassay

Un purificateur d’eau nouvelle génération testé en laboratoire

Oassay indique que cette bouteille filtrante a été testée en laboratoire. Les tests de purification et de filtration de l’eau ont été réalisés avec des laboratoires indépendants tiers, dont des organismes internationalement accrédités comme SGS. Elle est capable de transformer une eau trouble et contaminée en eau potable cristalline et sûre, grâce à la technologie NanoFlex Carbon et à la micro-membrane de 0,1 µm. Le FlexFlow peut éliminer 99,999 % des virus, des bactéries, parasites et microplastiques, tout en réduisant le chlore, les odeurs et la dureté de l’eau.

Un filtre sur une bouteille plastique.
Le filtre peut se fixer sur une bouteille plastique, il a d’ailleurs été testé par des laboratoires indépendants pour s’assurer de sa fiabilité. Crédit photo : Oassay

Pour information, ce produit a récemment remporté le Golden Pin Design Award 2025. Sur Kickstarter, il coûte environ 66 € si vous optez pour l’offre Super Early Bird, incluant la bouteille filtrante (cartouche comprise), une cartouche supplémentaire et un gobelet en titane. Cette bouteille filtrante va-t-elle rejoindre vos accessoires de sport, de randonnée ou de camping ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

