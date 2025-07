Un Français invente un dispositif en terre cuite qui transforme l’eau de mer en eau potable

Dans un monde où l’accès à l’eau potable reste un défi quotidien pour des millions de personnes, une invention française promet de changer la donne grâce à sa simplicité, son ingéniosité et son impact social. Sélectionné pour le concours James Dyson Award 2025, le projet World Wide Water propose une solution low-tech pour dessaler l’eau de mer à l’aide d’un ustensile en terre cuite, accessible à tous. L’idée est née en Martinique, territoire insulaire confronté à des pénuries d’eau malgré son environnement maritime. Inspiré par les défis rencontrés sur son île natale, le créateur du projet, Tanguy Delaunay-Belleville, étudiant à l’École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne, a imaginé un dispositif de désalinisation à la fois simple et innovant, conçu pour les foyers vulnérables.

Un dessalinisateur bon marché

Le projet valorise les savoir-faire artisanaux en collaborant avec des potiers et des céramistes. Après plusieurs phases de prototypage — croquis, modélisation 3D, maquettes en carton —, le créateur de l’ustensile est parvenu à mettre au point un modèle fonctionnel de 1 litre. Pour ce faire, il a utilisé une technique de moulage semi-industriel. Ce choix de fabrication permet une reproductibilité à grande échelle tout en soutenant l’économie locale.

Contrairement aux appareils de désalinisation modernes qui sont pour la plupart coûteux et complexes, le World Wide Water mise sur une conception simple impliquant l’utilisation de matériaux peu coûteux et facilement disponibles. En soutenant l’artisanat potier, il est censé créer des emplois et stimuler le développement territorial.

Distiller l’eau salée

En ce qui concerne son fonctionnement, le dispositif se compose de deux récipients en céramique réfractaire et d’un couvercle conique. Le processus repose sur la distillation. L’eau de mer est chauffée. En s’évaporant, elle laisse derrière elle le sel et les impuretés. La vapeur se condense sur le couvercle, puis s’écoule dans le second récipient, produisant ainsi de l’eau potable. Ce système ne nécessite ni électricité ni technologie complexe, ce qui le rend idéal pour les régions isolées victimes d’un important stress hydrique. L’Inde, confrontée à de graves pénuries d’eau, aurait déjà manifesté un vif intérêt pour cette innovation.

Un concept séduisant

Il est intéressant de noter que le concepteur du World Wide Water est à la recherche d'un associé pour renforcer les volets techniques, stratégique et commercial, tout en poursuivant la recherche et le développement. Par ailleurs, l'ustensile a remporté le concours French Tech Tremplin Martinique et bénéficie d'une subvention dédiée à l'innovation durable. À ce jour, Tanguy Delaunay-Belleville a réussi à lever plus de 100 000 € pour le projet, ce qui témoigne du potentiel et de la pertinence de celui-ci face aux enjeux climatiques et sociaux actuels.