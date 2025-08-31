Un homme joue à Baldur’s Gate uniquement avec son esprit avec les écouteurs neuronaux Naqi

Pas besoin de greffe cérébrale ou de télécommande : cette invention bluffante détecte vos micro-gestes pour piloter votre monde numérique, ou un jeu vidéo.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 31 août 2025
2 minutes de lecture
Une démonstration des écouteurs neuronaux avec le célèbre jeu vidéo Baldur's Gate.
Une démonstration des écouteurs neuronaux avec le célèbre jeu vidéo Baldur's Gate. Crédit photo : Naqi Logix (capture d'écran vidéo YouTube)

Contrôler un ordinateur ou une lampe ou un jeu vidéo d’un simple serrement de dents ? Ce n’est pas de la science-fiction, mais la promesse des Naqi Neural Earbuds, un concentré de technologie présenté au CES 2025. Imaginé par la société canadienne Naqi Logix, ce système non invasif capte les signaux neuronaux et musculaires pour piloter des appareils sans voix, sans écran et sans les mains. Prix estimé : environ 1 000 $, soit environ 920 €, pour une mise en vente prévue courant 2025. Le tout, sans une seule vis dans le crâne, comme c’est le cas de Neuralink, projet du fantasque Elon Musk ! Je dois avouer que l’idée de contrôler mon environnement par la pensée m’a toujours fascinée et un peu effrayée aussi. Mais là, pas besoin de casque à électrodes ni de look de cyborg : juste des écouteurs dans les oreilles, et c’est parti. Découverte de cette étrange invention qui me semble très pertinente pour l’avenir !

Une technologie de science-fiction géniale

On connaissait les implants cérébraux futuristes type Neuralink… Mais eux impliquent une chirurgie du cerveau. Ici, rien de tout cela. Naqi Neural Earbuds, ce sont de simples écouteurs intra-auriculaires capables d’interpréter vos micro-gestes du visage : serrement de mâchoire, clignement d’œil, inclinaison de tête… Grâce à des capteurs gyroscopiques et une lecture avancée des signaux électriques, ils transforment ces gestes en commandes numériques. Et ça fonctionne !

Les earbuds de Naqi Logix.
Ces earbuds sont capables de déceler vos gestes et mouvements de visage pour piloter vos appareils connectés. Crédit photo : Naqi Logix

Lors des démonstrations au CES 2025, les journalistes de Tom’s Guide ont pu allumer une lampe ou déplacer un curseur simplement en contractant leurs muscles faciaux. Une vraie interface invisible, silencieuse et intuitive, qui pourrait bien changer la donne pour des millions d’utilisateurs, notamment ceux ayant une mobilité réduite.

Un outil d’accessibilité, mais pas seulement !

D’abord pensés pour les personnes en situation de handicap, les Naqi Neural Earbuds offrent une nouvelle forme d’assistance technologique. Ils pourraient tout autant séduire les gamers, les adeptes de domotique ou ceux qui rêvent d’une troisième main virtuelle pour tout gérer à la fois.  La société Naqi Logix, basée à Vancouver, a reçu plusieurs prix prestigieux pour son innovation : le TWICE Picks Award au CES 2025, l’Edison Gold Award en 2024 et même une mention dans le palmarès TIME des meilleures inventions de 2023. Leur credo : faire en sorte que la technologie s’adapte à l’humain, pas l’inverse.

Une oreillette qui peut déceler vos mouvements et piloter vos appareils.
Cette oreillette détecte vos mouvements de visage et permet de piloter les appareils connectés sans voix ni utilisation des mains. Crédit photo : Naqi Logix (capture d’écran vidéo YouTube)

Vers une révolution de l’interaction homme-machine ?

Les Naqi Neural Earbuds ne sont pas encore commercialisés, mais le prototype est déjà fonctionnel et impressionnant. Une version mono-écouteur sans fil serait en préparation pour plus de confort. Certes, le prix annoncé (autour de 920 €) pourrait freiner une adoption massive au départ. Mais comme pour toute innovation, les coûts baisseront avec le temps et l’usage, lui, ne demande ni apprentissage, ni matériel spécifique. Personnellement, je trouve cette invention aussi fascinante qu’inquiétante ! En revanche, pour des personnes en situation de handicap, cela me semble d’une pertinence rare avec pour objectif, de redonner un peu d’autonomie à celles et ceux qui l’ont perdu !

Un homme sur un fauteuil roulant.
Un homme pilote son fauteuil roulant avec un Naqi Neural Earbud sans les mains uniquement avec des mouvements de la tête. Crédit photo : Naqi Logix (capture d’écran vidéo YouTube)

J’adore l’idée, vraiment ! Imaginez contrôler votre maison tout en lavant la vaisselle ou sans bouger un doigt. Littéralement. Génial, non ?  Plus d’informations sur le site naqilogix.com. Et vous, seriez-vous prêt à piloter votre environnement numérique d’un simple clin d’œil grâce aux Naqi Neural Earbuds ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Ces.techEinpresswire.comTomsguide.comGetcoai.comCbinsights.com
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 31 août 2025
2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page