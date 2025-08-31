Un homme joue à Baldur’s Gate uniquement avec son esprit avec les écouteurs neuronaux Naqi

Contrôler un ordinateur ou une lampe ou un jeu vidéo d’un simple serrement de dents ? Ce n’est pas de la science-fiction, mais la promesse des Naqi Neural Earbuds, un concentré de technologie présenté au CES 2025. Imaginé par la société canadienne Naqi Logix, ce système non invasif capte les signaux neuronaux et musculaires pour piloter des appareils sans voix, sans écran et sans les mains. Prix estimé : environ 1 000 $, soit environ 920 €, pour une mise en vente prévue courant 2025. Le tout, sans une seule vis dans le crâne, comme c’est le cas de Neuralink, projet du fantasque Elon Musk ! Je dois avouer que l’idée de contrôler mon environnement par la pensée m’a toujours fascinée et un peu effrayée aussi. Mais là, pas besoin de casque à électrodes ni de look de cyborg : juste des écouteurs dans les oreilles, et c’est parti. Découverte de cette étrange invention qui me semble très pertinente pour l’avenir !

Une technologie de science-fiction géniale

On connaissait les implants cérébraux futuristes type Neuralink… Mais eux impliquent une chirurgie du cerveau. Ici, rien de tout cela. Naqi Neural Earbuds, ce sont de simples écouteurs intra-auriculaires capables d’interpréter vos micro-gestes du visage : serrement de mâchoire, clignement d’œil, inclinaison de tête… Grâce à des capteurs gyroscopiques et une lecture avancée des signaux électriques, ils transforment ces gestes en commandes numériques. Et ça fonctionne !

Lors des démonstrations au CES 2025, les journalistes de Tom’s Guide ont pu allumer une lampe ou déplacer un curseur simplement en contractant leurs muscles faciaux. Une vraie interface invisible, silencieuse et intuitive, qui pourrait bien changer la donne pour des millions d’utilisateurs, notamment ceux ayant une mobilité réduite.

Un outil d’accessibilité, mais pas seulement !

D’abord pensés pour les personnes en situation de handicap, les Naqi Neural Earbuds offrent une nouvelle forme d’assistance technologique. Ils pourraient tout autant séduire les gamers, les adeptes de domotique ou ceux qui rêvent d’une troisième main virtuelle pour tout gérer à la fois. La société Naqi Logix, basée à Vancouver, a reçu plusieurs prix prestigieux pour son innovation : le TWICE Picks Award au CES 2025, l’Edison Gold Award en 2024 et même une mention dans le palmarès TIME des meilleures inventions de 2023. Leur credo : faire en sorte que la technologie s’adapte à l’humain, pas l’inverse.

Vers une révolution de l’interaction homme-machine ?

Les Naqi Neural Earbuds ne sont pas encore commercialisés, mais le prototype est déjà fonctionnel et impressionnant. Une version mono-écouteur sans fil serait en préparation pour plus de confort. Certes, le prix annoncé (autour de 920 €) pourrait freiner une adoption massive au départ. Mais comme pour toute innovation, les coûts baisseront avec le temps et l’usage, lui, ne demande ni apprentissage, ni matériel spécifique. Personnellement, je trouve cette invention aussi fascinante qu’inquiétante ! En revanche, pour des personnes en situation de handicap, cela me semble d’une pertinence rare avec pour objectif, de redonner un peu d’autonomie à celles et ceux qui l’ont perdu !

J'adore l'idée, vraiment ! Imaginez contrôler votre maison tout en lavant la vaisselle ou sans bouger un doigt. Littéralement. Génial, non ? Plus d'informations sur le site naqilogix.com.