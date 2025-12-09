Un ingénieur construit une centrale électrique dans son jardin avec 104 panneaux solaires

Un propriétaire a déployé plus de 100 panneaux solaires dans son jardin. Un projet qui illustre à la fois l’ingéniosité individuelle et la nécessité de repenser notre rapport à l’énergie.

Photo de Marc Odilon Marc Odilon Follow on LinkedIn 9 décembre 2025
0 2 minutes de lecture
Installation solaire hors norme.
Un particulier installe plus de 100 panneaux solaires chez lui pour être totalement autonome. Crédit photo : Beginning_Frame6132 sur Reddit

Alors que la plupart des pays ambitionnent d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, l’énergie solaire est de plus en plus convoitée. Particuliers, professionnels, autorités publiques, tous portent un grand intérêt pour cette énergie qui a l’avantage d’être abondante, durable et gratuite. Aux États-Unis, un certain nombre de ménages possèdent déjà des installations solaires photovoltaïques. Ces infrastructures permettent d’alléger la facture énergétique et de faire baisser l’empreinte carbone. Et bien sûr, elles réduisent la dépendance au réseau. Un membre des forums Reddit, répondant au pseudo de Beginning_Frame6132, a décidé de poussé le concept particulièrement loin en installant dans son jardin une véritable centrale solaire composée de 104 panneaux solaires haute puissance.

Un projet hors du commun

Très peu de détails sont disponibles au sujet de ce projet. Quoi qu’il en soit, déployer une telle quantité de modules solaires dans un jardin relève de l’extraordinaire. Cela représente une puissance considérable, bien supérieure aux besoins d’une famille. L’ingénieur a dû optimiser l’espace disponible, gérer l’orientation des panneaux et prévoir un système de stockage pour valoriser le surplus. Ce type d’installation illustre la capacité des particuliers à devenir producteurs d’énergie. Bref, il démontre que chacun peut contribuer à la transition énergétique à sa manière… Mais au-delà des éloges, l’initiative interroge sur les frontières imposées par la loi.

Une rangée énorme de panneaux solaires.
Un particulier installe une quantité impressionnante de panneaux solaires chez lui. Crédit photo : Beginning_Frame6132 sur Reddit

Une centrale solaire ou une installation classique ?

Comme le rapporte notre source, un Redditor a commenté la publication de Beginning_Frame6132, demandant si l’installation était considérée comme une installation solaire classique ou une centrale photovoltaïque, du moins au vu de la réglementation locale. Aux États-Unis, il n’existe pas de limite nationale unique pour la puissance des installations photovoltaïques résidentielles. Les règles varient selon les États. La puissance installée ne peut toutefois pas dépasser 100 % à 120 % de la consommation électrique annuelle. À ce propos, l’ingénieur affirme que l’infrastructure lui permet de vivre en mode complètement hors réseau.

Qu’en est-il de la réglementation française ?

Chez nous, en France, les choses sont un peu différentes. Il existe une réglementation qui fixe les seuils de puissance photovoltaïque pour les particuliers. Ceux-ci sont mesurés en kilowatts-crête (kWc). Jusqu’à 3 kWc, les démarches sont très simplifiées et permettent de bénéficier d’avantages fiscaux. Entre 3 et 9 kWc, les formalités restent accessibles, mais la TVA passe à 20 %. Le plafond légal est fixé à 100 kWc. Au-delà, l’installation solaire est considérée comme professionnelle, avec des contraintes administratives et fiscales beaucoup plus lourdes.

L'arrière de l'installation.
Vue sur l’arrière de l’installation avec un système électrique complet. Crédit photo : Beginning_Frame6132 sur Reddit

Concrètement, une installation de 100 kWc correspond à environ 250 panneaux solaires couvrant près de 500 m² de toiture. Plus d’infos : Reddit.com. Seriez-vous prêts à installer un si grand nombre de panneaux solaires chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
reddit.com
Photo de Marc Odilon

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020 comme journaliste scientifique. Avant que je me lance dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais quotidiennement découvrir les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites.
