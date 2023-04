Un ingénieur de 92 ans invente une éolienne qui génère trois fois plus d’électricité qu’un modèle conventionnel

En Allemagne, le programme de transition énergétique prévoit que 40 à 50 % de l’électricité consommée proviendra d’énergies renouvelables d’ici 2025. Cependant, depuis quelques années, on constate peu de développement sur le sujet et une transition énergétique au point mort. L’Allemagne est le premier producteur européen d’électricité éolienne avec 113,85 TWh en 2021 (dont 24,37 TWh en mer). Cela équivaut à 29,6 % de la production totale de l’Union européenne, mais reste insuffisante pour atteindre les objectifs fixés. Inventée par un ingénieur de 92 ans du côté de Leipzig, une nouvelle éolienne pourrait changer la donne. Elle devrait être plus puissante et plus efficace que toutes celles qui existent actuellement. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Actuellement, les éoliennes rencontrent plusieurs difficultés liées aux forces de flexion qui attaquent le matériel, à mesure que l’altitude augmente. Or, les vents en altitude sont plus constants et plus forts, rendant l’éolien plus productif. L’idée de l’ingénieur est donc de construire des éoliennes plus hautes, installées sur une structure technique différente, pour récolter les vents les plus forts. Horst Bendix a travaillé comme chef de la recherche chez Kirow, un constructeur de machines lourdes de Leipzig. À la retraite depuis 1995, il est aujourd’hui âgé de 92 ans, mais visiblement toujours très actif. Son éolienne, sur laquelle il a remplacé le traditionnel mât par un tripode, permet de capter les vents les plus puissants.

L’invention de Bendix sera-t-elle l’éolienne du futur ?

« Il y a 20 ans, je pensais que l’éolienne de 50 mètres de haut et 40 mètres de diamètre de rotor devait presque être la fin du monde. Et puis c’est devenu plus grand, plus grand, plus grand, et je pense qu’il n’y a pas de fin en vue », confie Falk Zeuner, ingénieur électricien travaillant pour Terrawatt GmbH, dans une interview accordée au site mdr.de. C’est exactement la définition de l’éolienne de Horst Bendix, toujours plus haut, toujours plus fort. L’éolienne du futur pourra atteindre plus de 200 m de haut et s’intégrer dans les parcs éoliens existants, offrant ainsi un rendement énergétique plus élevé. L’inventeur cherche donc à exploiter les vents de hautes altitudes pour booster la production d’électricité.

Quel serait le bénéfice net de cette éolienne ?

Une éolienne classique produit environ 10 GWh par an. En allant chercher les vents de hautes altitudes, une éolienne pourrait produire entre 20 et 30 GWh par an. Soit un rendement deux à trois fois plus élevé. L’ingénieur à la retraite a déjà expérimenté ses éoliennes dans un parc situé près de Leipzig, avec des éoliennes de 140 m de haut, capables de produire 20 GWh d’électricité par an. En termes de foyers alimentés, cela correspond à la consommation annuelle de 6 000 foyers de trois personnes. Bendix casse les codes, en changeant directement la structure de l’éolienne.

Dans son installation, Horst Bendix remplace la tour par une construction tripode composée d’une colonne verticale et de deux colonnes de soutien. Cela permet à la tour de ne plus avoir à résister à la force de flexion. De plus, le générateur ne se trouve plus tout en haut de la nacelle. En effet, plusieurs générateurs sont disséminés sur la tour. Grâce à un système de courroies, l’énergie éolienne est transmise de haut en bas à ces générateurs. Le problème de flexion est donc résolu, et étant répartis sur la tour, les générateurs éliminent le poids habituel sur le haut de la tour. L’éolienne de Bendix est brevetée, il ne reste plus que sa production à grande échelle. Plus d’informations : beventum.org / sprind.org