Un ingénieur de la NASA dévoile un extincteur qui fonctionne uniquement avec le son

Le coût de la lutte contre les incendies est colossal. Il peut représenter jusqu’à 1 % du PIB d’un pays, soit des dizaines de milliards d’euros chaque année. Avec le réchauffement climatique, ce taux risque encore d’augmenter, d’autant plus que les ressources en eau permettant de combattre les feux s’amenuisent. Face à cette réalité, une start-up américaine, cofondée par un ancien ingénieur thermique et acoustique de la NASA répondant au nom de Geoff Bruder, a développé un extincteur qui pourrait tout changer. Contrairement aux systèmes d’extinction classiques qui utilisent de l’eau, de la mousse ou des gaz, le Sonic Fire Tech repose sur l’infrason.

Une innovation née de la science acoustique

Si vous ne le savez pas encore, les infrasons sont des ondes sonores de très basse fréquence, en dessous de la plage que les humains peuvent entendre. Le Sonic Fire Tech est conçu pour émettre des vibrations sonores capables d’interférer avec les particules d’oxygène autour d’un feu. De cette façon, la réaction chimique qui permet aux flammes de se maintenir est perturbée. Selon l’entreprise californienne, cette approche permet de maitriser rapidement un départ de feu. L’un des atouts majeurs de cette technologie est qu’elle ne nécessite ni eau ni produits chimiques. De plus, elle n’entraine aucun dégât secondaire : pas d’inondation, pas de meubles trempés, pas de résidus toxiques… Et les ondes sonores sont totalement inoffensives pour les humains, les animaux et l’environnement.

Une protection permanente

Grâce à sa conception inoffensive, le Sonic Fire Tech constitue une solution idéale non seulement pour les bâtiments résidentiels, mais également les installations critiques telles que les data centers ou les centrales électriques. Le dispositif est conçu pour fonctionner en continu de manière autonome. Pour cela, des capteurs infrarouges surveillent en permanence la zone cible. Dès qu’une menace est détectée, les émetteurs installés discrètement sous les toits, dans les gouttières ou le long des périmètres déclenchent les ondes sonores. En plus d’être silencieux et discret, le système s’intègre harmonieusement à l’architecture des bâtiments. Il ne risque donc pas d’impacter négativement l’esthétique de ces derniers.

Une solution adaptée aux zones à risque

Comme l’explique la jeune entreprise californienne sur son site web, les incendies de forêt sont responsables de la destruction de milliers de maisons chaque année. Dans 90 % des cas, ce sont les braises transportées par le vent qui provoquent l’embrasement. Sonic Fire Tech cible précisément ce problème en créant une zone de non-ignition autour des habitations. Même en cas de coupure d’électricité, le système continue de fonctionner grâce à une batterie de secours dont l’autonomie se chiffre à plusieurs jours.

Autre avantage de taille : alors que les extincteurs classiques nécessitent souvent plusieurs minutes pour agir et les sprinkleurs ne se déclenchent qu’une fois les flammes bien installées, le Sonic Fire Tech agit en quelques millisecondes avant que le feu ne devienne incontrôlable. Cette efficacité rapide et propre le distingue radicalement des solutions existantes. Plus d’infos : sonicfiretech.com. Saviez-vous qu’une onde sonore pouvait limiter un incendie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .