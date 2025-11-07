Un ingénieur dévoile un drone solaire capable de voler indéfiniment, sans batterie

Le transport aérien contribue au réchauffement climatique. Il représente près de 2,5 % des émissions mondiales de CO₂. Un taux qui peut paraitre insignifiant, mais qui risque d’augmenter significativement au cours des prochaines décennies si aucune mesure n’est adoptée pour réduire l’empreinte carbone des avions. Dans cette perspective, un ingénieur sud-africain répondant au nom de Luke Maximo Bell a développé un drone entièrement alimenté à l’énergie solaire et dépourvu de batterie. À noter qu’il est le propriétaire de la chaîne YouTube Luke Maximo Bell sur laquelle il partage régulièrement ses projets personnels.

Une conception ingénieuse

Il est clair que l’objectif du Youtubeur avec ce drone solaire est de permettre un vol continu, tant que l’ensoleillement le permet. L’appareil créé dispose de quatre moteurs brushless T-Motor Antigravity MN4004 300kv. Ce modèle est réputé pour son ratio puissance-poids parmi les plus élevés du marché et sa conception ultra-mince. L’ESC (contrôleur de vitesse électronique) est un T-Motor F60A Mini 8S. Il s’agit d’une carte qui équipe un certain nombre de drones de course. Côté hélice, le quadricoptère utilise des T-Motor NS 18×6 en fibre de carbone. L’alimentation électrique est fournie par des modules solaires ultra-légers fixés directement à la structure de l’appareil.

Des performances impressionnantes

Ce qui est d’autant plus fascinant, c’est que le drone est bel et bien capable de voler. Lors des tests, les moteurs ont fourni 17 g de poussée pour chaque watt consommé. Le drone, lui, a accusé une portance de 0,7 g par watt consommé. Comme le souligne notre source, ces performances suggèrent que l’aéronef du YouTubeur sud-africain est 24 fois plus efficace comparé aux quadricoptères sans pilote conventionnels. Bien que l’appareil soit encore au stade de prototype, son concept va bien au-delà d’une simple démonstration. De nombreuses entreprises et projets de recherche explorent déjà les drones solaires pour des usages variés.

Divers contextes d’utilisation

Le travail de Bell se distingue par sa capacité à rendre la technologie des drones solaires plus accessible. En effet, il démontre qu’il est possible de concevoir des appareils alimentés entièrement à l’énergie solaire avec un peu d’ingéniosité. Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est qu’il a recouru à des composants bon marché. Comme je l’ai mentionné ci-haut, ce projet audacieux pourrait bien redéfinir les standards de l’aviation électrique.

Les aéronefs sans pilote fonctionnant à l'énergie solaire pourraient servir à la surveillance environnementale et à la livraison de colis dans les zones difficiles d'accès. Ils pourraient également être utilisés dans les domaines de l'agriculture et des télécommunications (en faisant par exemple office d'antennes relais).