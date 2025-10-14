Un ingénieur invente un système anti-pollution pour des poêles à pellets 20 fois plus propres

De plus en plus de ménages optent pour le chauffage au bois en hiver, comme les poêles à granulés, car ils sont réputés être beaucoup plus écologiques et économiques. En France, par exemple, environ 7,5 millions de foyers français se chauffaient au bois en 2024, selon l’ADEME. Et pourtant, brûler du bois émet des polluants dans l’air, surtout en cas de mauvaise combustion. Marc Howell, ingénieur et fondateur de l’entreprise britannique Island Pellet Stoves, s’est attaqué à ce problème en concevant un système anti-pollution pour poêle à pellets. Il a conçu un nouveau type de poêle à bois domestique entièrement automatique et qui assure une combustion propre.

Un poêle à bois contrôlé par ordinateur

Les pellets sont fabriqués à partir de sciure de bois et transformés en granulés secs et de forme régulière contenant moins de 1 % de cendres et moins de 10 % d’eau. Pour minimiser la pollution intérieure engendrée par les poêles à bois, la clé du défi réside, d’après Marc Howell, dans les granulés de bois, plus précisément dans le préchauffage de l’air utilisé pour leur combustion. Il a alors conçu un poêle contrôlé par ordinateur, allumant automatiquement les granulés de bois et contrôlant leur alimentation grâce à des niveaux précis d’air préchauffé. L’ingénieur explique que cela permet un meilleur contrôle du processus de combustion et constitue une solution idéale pour réduire significativement les émissions et optimiser l’efficacité énergétique globale des granulés de bois. L’air utilisé pour la combustion est préchauffé à haute température par les gaz d’échappement, grâce à un « convecteur à ventouse ».

Une combustion du bois efficace et propre

Marc Howell aurait passé 7 ans, dans son garage près de Cowbridge, à perfectionner sa technologie brevetée permettant de rendre la combustion du bois plus efficace et moins polluante. Il s’est fixé pour objectif d’offrir à chaque foyer l’expérience d’un véritable poêle à bois, sans risque de pollution de l’air intérieur. « Grâce à notre expérience en matière de réduction des émissions des systèmes de granulés de bois à grande échelle, nous savions qu’il existait un moyen de recréer l’expérience d’un véritable feu de bois, si prisée au Royaume-Uni, tout en le faisant de manière propre et respectueuse de la santé », indique l’ingénieur. Par ailleurs, selon lui, en plus de minimiser les effets potentiels du poêle à bois sur la qualité de l’air et la santé des occupants, ils veulent faire profiter aux utilisateurs les avantages d’un chauffage au bois durable.

Plusieurs modèles disponibles sur Island Pellet Stoves

Marc Howell indique que le chargement des granulés depuis la trémie de stockage intégrée jusqu’au foyer s’effectue automatiquement grâce à une vis sans fin commandée par ordinateur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la porte du poêle pendant son fonctionnement, contrairement à un modèle classique. Ce qui réduit encore plus les émissions de particules à l’intérieur de l’habitation. Pour information, l’entreprise britannique Island Pellet Stoves propose plusieurs modèles de ce poêle à granulés de bois innovant : Lundy 5, Lundy 8, Ramsey, etc. Le modèle Lundy 5, par exemple, est réputé être extrêmement, silencieux, économique et écologique.

Il est doté d'une chambre de combustion avancée, garantissant une combustion optimale. Le modèle Ramsey, quant à lui, privilégie la convection naturelle, favorisant une distribution de chaleur uniforme et confortable. Marc Howell précise que leurs poêles à granulés sont environ 20 fois plus propres qu'un poêle à bois moderne, en termes d'émissions de particules. En outre, ils s'intègrent à tous les types de cheminées. Plus d'informations sur islandpelletstoves.co.uk.