Un ingénieur (ré)invente et résout le principal inconvenient des lunettes de toilettes

Je vais commencer cet article par vous dire que j’ai un petit rituel aux toilettes : un bouquin glané dans une boîte à livres ou le dernier magazine télé. Et, visiblement, je ne suis pas seul : 46 % des Français lisent aux toilettes, selon une étude relayée sur moncointoilette.fr. Le hic ? Quand la lunette des WC commence à ressembler à un test de survie microbiologique, le plaisir de lecture fond comme papier mouillé. Alors, quand j’ai reçu Lalunet’, une lunette de toilettes made in France, facile à installer, durable et super facile à nettoyer, j’ai su que mes pauses lecture allaient enfin redevenir zen. Pensée et conçue par Yannick Berruyer, ingénieur en plasturgie, Lalunet’ est vendue en ligne à partir de 60 €, avec un design unique breveté. Et franchement, on n’imagine pas à quel point changer une lunette peut changer la vie… ou au moins le quotidien de votre p’tit coin. Présentation.

Une lunette de WC qui ne fait pas de manières

Première surprise à l’ouverture du colis : aucun outil n’est nécessaire pour l’installer. En cinq minutes chrono, elle était fixée. Mais, ce qui m’a bluffé, c’est surtout la forme lisse, sans recoin, qui rend le nettoyage ultra-rapide et vraiment efficace. Un coup d’éponge, et hop, c’est propre. Plus besoin de récurer les angles pendant trois heures en se demandant qui a bien pu souiller ce coin à ce point ! Autre avantage : la matière douce et déperlante. Fini l’assise glaciale des matins d’hiver ! Lalunet’, c’est aussi un toucher chaud et une finition brillante qui donnent presque envie d’y rester plus longtemps.

Quand la nécessité est la mère de l’invention

« Comme tout le monde, le nettoyage des toilettes et en particulier des lunettes n’est pas ce que nous préférons faire. Le point de départ a été une mauvaise expérience dans une location à la montagne. Nous avions trouvé la lunette des toilettes dans un état déplorable, notamment au niveau des charnières. Ce n’est déjà pas agréable de nettoyer les siennes, alors lorsque vous n’êtes pas chez vous et que vous n’avez pas vos produits et vos habitudes de nettoyage, c’est encore pire ! », nous explique Yannick Berruyer. « Sans être un réel traumatisme, cette mauvaise mésaventure m’a suffisamment dégouté pour me demander comment il serait possible de supprimer ces charnières aux formes compliquées, avec des coins et recoins, impossible à nettoyer sans tout démonter », précise l’inventeur que nous avons rencontré.

Un concentré de technologie… pour vos fesses

« Un premier joint entre la cuvette et la lunette pour éviter que les projections, le liquide puissent passer en dessous. Ce joint donne également un effet ventouse pour une excellente tenue en place. Un second joint entre la lunette et le couvercle pour rendre le système de fixation entièrement étanche et supprimer ainsi le développement des bactéries et mauvaises odeurs dans les endroits inaccessibles. Enfin, les patins souples sous la lunette pour amortir les bruits et les chocs à la fermeture et pour supprimer le glissement » explique Yannick Berruyer. Lalunet’ n’est pas qu’un accessoire de confort, c’est une vraie innovation française. Grâce à l’injection plastique bimatières, elle intègre plusieurs fonctions astucieuses :

Charnières lisses intégrées à la structure , sans aspérité

, sans aspérité Joints étanches qui évitent les infiltrations et les mauvaises surprises

Patins amortisseurs incassables, antiglisse, et sans bruit de « clac ! » à la fermeture

Poids plume (< 1 kg), soit deux fois moins qu’un abattant classique

Recyclable à 100 %, composée de deux matières thermoplastiques uniquement

Le tout, fabriqué localement en Savoie, avec des moules conçus en région Auvergne-Rhône-Alpes. On réduit donc aussi le CO₂ lié au transport. Et, ça, c’est toujours bon à prendre quand on veut joindre l’utile à l’agréable. « Le principe de l’éco-conception est de réduire l’impact environnemental d’un objet, depuis sa conception, pendant sa durée d’utilisation et également sa fin de vie, donc son recyclage. Pour la partie conception, l’étude, la fabrication des moules d’injections plastiques nécessaires à la fabrication ont été réalisés en région AuRA. Le but étant de concentrer les intervenants afin de limiter les déplacements et de privilégier les sociétés et compétences locales. La fabrication est également de la région puisque LALUNET’ est injectée en Savoie. Ensuite, je voulais un produit durable et palier tous les motifs classiques de remplacement comme l’oxydation des charnières, le jaunissement des surfaces, la casse et même la mauvaise tenue de l’ensemble sur la cuvette. Rien de plus désagréable qu’une lunette qui ne tient pas en place et qui glisse quand on s’assied ! Le choix des matériaux est donc crucial afin de garantir la meilleure longévité possible. », insiste l’inventeur.

Ce qu’il faut retenir avant de changer de lunette

Critère Lalunet’ Lunette WC classique Installation Sans outils, en 5 minutes Souvent complexe, tournevis requis Entretien Ultra simple, sans recoins Long, recoins difficiles d’accès Confort Toucher chaud, finition brillante Froid, rugueux ou grinçant Fabrication Française et locale (Savoie) Souvent importée Écologie Recyclable, durable, légère Lourde, non recyclable Prix moyen ~ 40 € 20 à 60 € selon modèles

Une vraie bonne idée… même pour un deuxième WC

On oublie souvent que 39 % des foyers français ont deux WC, et que chacun est utilisé environ 7 fois par jour. Autant dire que l’abattant de toilettes n’est ni un détail, ni un luxe superflu. Et, si on peut en avoir un plus hygiénique, plus confortable, plus durable… pourquoi s’en priver ? D’autant que son design sobre s’intègre partout, du studio étudiant à la maison familiale. En somme, Lalunet’ coche toutes les cases : pratique, hygiénique, durable. Et depuis que je l’ai reçue, je gagne un temps fou pour nettoyer mes toilettes, j’ai même converti certains de mes amis !

« LALUNET’ est un produit de rupture par rapport à la fabrication conventionnelle. Bien qu’une simple lunette de toilette, LALUNET’ a recours à une technologie de fabrication très pointue qui nécessite plusieurs étapes et beaucoup de précision et de maitrise. Tout cela en fait un objet beaucoup plus cher à produire. C’est la technique au service de la simplicité ! », conclut l’inventeur. En savoir plus, ou passer commande ? Rendez-vous sur le site officiel : lalunet.net. Et vous, seriez-vous prêts à troquer votre vieille lunette de WC pour un modèle hygiénique, durable et made in France ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !