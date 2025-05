Un kit de dépistage domestique du cancer du col de l’utérus sélectionné aux Dyson Awards

Puisque je suis née « femme », j’aime bien regarder ce qui se fait en matière d’innovations, ou d’inventions concernant ceux que les plus réacs, appellent encore le « sexe faible » ! En parcourant le net, je suis tombée sur Chhavi, un nom étrange pour une invention qui pourrait révolutionner nos vies, et surtout protéger notre santé, voire notre vie. Cette invention est, en réalité, un kit de dépistage du cancer du col de l’utérus à usage domestique. Un cancer, qui rappelons-le, touche plus de 600 000 nouvelles femmes chaque année, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette invention a été imaginée par Gunika Jain, une étudiante du Lasalle College of the Arts, à Singapour. Et, le monde ne s’y est pas trompé : Chhavi a été sélectionné pour les James Dyson Awards, un prestigieux concours international qui récompense les idées ingénieuses au service de la société. Présentation.

Un dépistage pensé pour l’intimité et la dignité

Inspirée par les témoignages de femmes rurales en Inde, la jeune étudiante a voulu créer un dispositif à la fois discret, simple à utiliser et efficace, capable de lever les tabous autour du dépistage et de sauver des vies. En matière de santé, on n’est pas toutes égales. Le cancer du col de l’utérus reste l’un des plus meurtriers, surtout là où le dépistage est rare, voire inexistant. En Inde, près de 200 femmes en meurent chaque jour, souvent faute de diagnostic précoce. C’est ce constat qui a incité Gunika à concevoir Chhavi, un kit tout-en-un qui permet aux femmes de se dépister chez elles, en toute confidentialité.

Comment fonctionne l’invention Chhavi ?

Le fonctionnement ? Simple, hygiénique et rassurant. On déplie un petit tapis, on enfile des gants, puis on insère, dans le vagin, un embout souple muni d’un repère rouge jusqu’à une certaine profondeur. Trois petites rotations, on retire l’écouvillon, on y ajoute quelques gouttes de solution… et en trois minutes, le résultat s’affiche. Éventuellement, on glisse ensuite le dispositif dans un sac prévu à cet effet pour l’envoyer en laboratoire. Pas de rendez-vous, pas de regard gênant, pas de coût prohibitif. Une invention géniale, qui pourrait sauver de nombreuses vies !

Un design au service de la santé des femmes

Chhavi n’est pas qu’un joli boîtier : c’est le fruit d’un vrai travail de terrain et d’écoute. Lors des premiers tests, certaines utilisatrices ont signalé un manque de confort. Résultat : un nouvel embout en silicone médical a été conçu. Pour éviter les fuites, le compartiment de stockage a été revu, et pour limiter l’impact environnemental, la coque est désormais fabriquée en plastique recyclé. Gunika a même pensé à intégrer un double usage inédit : un résultat immédiat chez soi + un prélèvement que l’on peut envoyer en laboratoire. Une première dans le domaine, qui rend Chhavi aussi fiable qu’un test classique… mais sans la blouse blanche.

Ce qu’il faut retenir de Chhavi en un coup d’œil

✅ Points forts ❌ Ce qu’il n’est pas Résultat rapide à domicile Un gadget décoratif Kit discret et autonome Un substitut complet au suivi gynéco Compatible avec analyse en labo Un test validé cliniquement Confort optimisé Invasif ou intimidant Respectueux de l’environnement Jetable sans conscience

Une innovation à suivre de très près

Pour l’instant, Chhavi attend encore ses tests cliniques : si son taux de fiabilité dépasse 80 %, il pourra être validé par le gouvernement indien. Objectif : intégrer le kit aux programmes de santé publique, à des tarifs accessibles pour les femmes rurales. Ce projet, déjà repéré par le Red Dot Design Award et les James Dyson Awards, pourrait bien devenir un outil incontournable de prévention dans les années à venir. Plus d’informations : jamesdysonaward.org. Et vous, pensez-vous que ce type d’autotest pourrait vraiment changer la donne pour le dépistage de ce cancer féminin dans le monde entier ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .