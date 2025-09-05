Un marocain invente le premier appareil qui filtre le sang directement dans les vaisseaux

Un jeune neurologue marocain a inventé un dispositif capable de filtrer le sang directement à l’intérieur des vaisseaux sanguins. Cette avancée pourrait transformer radicalement le traitement des patients en soins intensifs et améliorer les chances de succès des greffes d’organes.

Marc Odilon Envoyer un courriel 5 septembre 2025
2 minutes de lecture
Le stent développé par le Dr El Azouzi.
Le Dr El Azouzi a remporté le titre de meilleur inventeur du monde arabe avec son stent innovant. Crédit photo : Youssef El Azouzi (capture d'écran vidéo Facebook)

Dans un monde où les maladies immunitaires et les infections chroniques représentent un défi majeur pour les systèmes de santé, une invention marocaine pourrait changer la donne en matière de prise en charge des patients. Le neurologue Youssef El Azouzi, originaire du Maroc, a mis au point le tout premier dispositif médical au monde à être en mesure de filtrer le sang directement dans le corps. Cette innovation, fruit de trois années de recherche intensive, pourrait devenir une technologie pionnière dans le domaine de l’immunologie. L’appareil nouvellement développé serait effectivement capable de rediriger les cellules inflammatoires et certains globules blancs, responsables de réactions immunitaires excessives. Cette capacité lui permettrait de réduire les risques de rejet par l’organisme d’un organe transplanté et de traiter les infections résistantes aux antibiotiques.

Un appareil révolutionnaire

D’après son développeur, cette solution pourrait bénéficier à des dizaines de millions de personnes souffrant de déficits immunitaires ou de pathologies chroniques. Son efficacité a été démontrée lors d’une expérimentation sur un porc de 75 kg dans un laboratoire américain. Pour ce faire, Youssef El Azouzi et ses collègues ont induit une inflammation dans les deux jambes de l’animal, puis installé le filtre sanguin. Avec une telle approche, les cellules inflammatoires ont été dirigées vers une seule jambe, prouvant la capacité de l’appareil à contrôler le flux cellulaire sans effets secondaires. L’inventeur marocain insiste sur le fait que le dispositif est le premier à pouvoir contrôler la direction des cellules immunitaires à l’intérieur même des vaisseaux sanguins.

Un dispositif médical capable de filtrer et de rediriger des cellules sanguines.
Le dispositif médical inventé par le Dr El Azouzi permet de rediriger le flux de cellules sanguines et de les filtrer. Crédit photo : Dr Youssef El Azouzi (capture d’écran vidéo YouTube)

Un projet attrayant

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le neurologue retrace son voyage aux États-Unis pour demander un brevet pour son invention, mettant en lumière le rôle crucial de cette démarche dans la valorisation mondiale de son travail. Le coût total du développement de l’appareil s’élève à environ 250 000 dollars. Fait intéressant, aucun financement public n’a été mobilisé. Au lieu de cela, le jeune neurologue affirme avoir été soutenu par des donateurs privés. Cela témoigne bien évidemment de la confiance et de l’enthousiasme que suscite cette avancée médicale.

Un parcours impressionnant

Il faut savoir que Youssef El Azouzi n’en est pas à son premier coup d’éclat. En 2019, il avait déjà remporté le titre du meilleur inventeur du monde arabe lors de la 11ᵉ saison de l’émission « Stars of Science » au Qatar. À l’époque, il avait conçu un stent innovant pour réguler le flux sanguin chez les patients cardiaques. Il s’agit d’une alternative abordable aux pompes cardiaques traditionnelles. Né en 1991, le jeune inventeur a suivi un parcours académique international.

Description d'une partie de l'aorte abdominale.
Description d’une partie de l’aorte abdominale avec ses différentes branches et bifurcations vers les artères. Crédit photo : Dr Youssef El Azouzi (capture d’écran vidéo YouTube)

Après des études à l’American School de Rabat, il a poursuivi sa formation à Oxford, puis à Boston University, avant d’étudier la médecine en langue anglaise en Turquie. Il est aujourd’hui PDG de la société Aorto Medical Company aux États-Unis. Ce dispositif médical trouvera-t-il une place chez les professionnels de santé ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
moroccoworldnews.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 5 septembre 2025
2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page