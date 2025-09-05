Un marocain invente le premier appareil qui filtre le sang directement dans les vaisseaux

Dans un monde où les maladies immunitaires et les infections chroniques représentent un défi majeur pour les systèmes de santé, une invention marocaine pourrait changer la donne en matière de prise en charge des patients. Le neurologue Youssef El Azouzi, originaire du Maroc, a mis au point le tout premier dispositif médical au monde à être en mesure de filtrer le sang directement dans le corps. Cette innovation, fruit de trois années de recherche intensive, pourrait devenir une technologie pionnière dans le domaine de l’immunologie. L’appareil nouvellement développé serait effectivement capable de rediriger les cellules inflammatoires et certains globules blancs, responsables de réactions immunitaires excessives. Cette capacité lui permettrait de réduire les risques de rejet par l’organisme d’un organe transplanté et de traiter les infections résistantes aux antibiotiques.

Un appareil révolutionnaire

D’après son développeur, cette solution pourrait bénéficier à des dizaines de millions de personnes souffrant de déficits immunitaires ou de pathologies chroniques. Son efficacité a été démontrée lors d’une expérimentation sur un porc de 75 kg dans un laboratoire américain. Pour ce faire, Youssef El Azouzi et ses collègues ont induit une inflammation dans les deux jambes de l’animal, puis installé le filtre sanguin. Avec une telle approche, les cellules inflammatoires ont été dirigées vers une seule jambe, prouvant la capacité de l’appareil à contrôler le flux cellulaire sans effets secondaires. L’inventeur marocain insiste sur le fait que le dispositif est le premier à pouvoir contrôler la direction des cellules immunitaires à l’intérieur même des vaisseaux sanguins.

Un projet attrayant

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le neurologue retrace son voyage aux États-Unis pour demander un brevet pour son invention, mettant en lumière le rôle crucial de cette démarche dans la valorisation mondiale de son travail. Le coût total du développement de l’appareil s’élève à environ 250 000 dollars. Fait intéressant, aucun financement public n’a été mobilisé. Au lieu de cela, le jeune neurologue affirme avoir été soutenu par des donateurs privés. Cela témoigne bien évidemment de la confiance et de l’enthousiasme que suscite cette avancée médicale.

Un parcours impressionnant

Il faut savoir que Youssef El Azouzi n’en est pas à son premier coup d’éclat. En 2019, il avait déjà remporté le titre du meilleur inventeur du monde arabe lors de la 11ᵉ saison de l’émission « Stars of Science » au Qatar. À l’époque, il avait conçu un stent innovant pour réguler le flux sanguin chez les patients cardiaques. Il s’agit d’une alternative abordable aux pompes cardiaques traditionnelles. Né en 1991, le jeune inventeur a suivi un parcours académique international.

Après des études à l’American School de Rabat, il a poursuivi sa formation à Oxford, puis à Boston University, avant d’étudier la médecine en langue anglaise en Turquie. Il est aujourd’hui PDG de la société Aorto Medical Company aux États-Unis. Ce dispositif médical trouvera-t-il une place chez les professionnels de santé ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .