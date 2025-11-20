Un moteur Stirling qui génère de l’énergie en reliant la chaleur de la Terre à l’espace

Si vous ne le savez pas encore, le moteur Stirling est un moteur mécanique qui utilise les différences de température pour générer du mouvement. Il n’a pas besoin de combustibles fossiles pour fonctionner. Alors que le monde est à l’aube d’une importante transition énergétique, des chercheurs de l’Université de Californie à Davis, dirigés par le professeur Jeremy Munday, ont mis au point un nouveau type de moteur Stirling. Celui-ci fonctionne spécifiquement la nuit grâce à la différence de température entre la chaleur résiduelle de la Terre et le froid extrême de l’espace. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à noter qu’un article scientifique consacré à cette recherche a été publié dans la revue Science Advances.

Un concept intéressant

Dans ce projet, la chaleur accumulée par le sol durant la journée, qui peut atteindre 27 °C, sert de source chaude. La source froide, elle, est l’espace. Le dispositif mécanique conçu par l’équipe est pourvu d’une antenne radiative qui établit une connexion thermique directe avec l’espace profond dont la température peut chuter jusqu’à -270 °C. Placé à l’extérieur, sous un ciel dégagé, il profite du phénomène de refroidissement radiatif. Autrement dit, le nouveau moteur Stirling exploite la différence de température engendrée par le rayonnement de la chaleur terrestre vers l’espace la nuit. Il se retrouve alors coincé entre deux extrêmes thermiques. Cela lui permet de produire de l’énergie mécanique sans combustion ni émissions polluantes.

Quelles utilités ?

Testé en conditions réelles pendant 12 mois, le moteur a généré en moyenne environ 400 milliwatts par mètre carré. Selon les chercheurs, cette capacité de production peut s’avérer insignifiante, mais cela peut permettre d’alimenter des appareils de faible puissance tels qu’un ventilateur, un petit éclairage LED, un capteur autonome, un équipement médical de base, etc. Fait intéressant, l’équipe a constaté que les performances avaient tendance à s’améliorer dans les milieux désertiques et à mesure que l’altitude augmentait.

Une technologie prometteuse

Comme ce moteur est conçu pour fonctionner sans batterie et sans carburant fossile, il pourrait nous aider à atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, il nécessite très peu d'entretien, ce qui en fait une solution idéale pour les endroits reculés. Cette innovation s'ajoute à d'autres réalisations qui visent à exploiter les flux naturels d'énergie. En 2023, par exemple, des scientifiques saoudiens avaient fait la une des médias en parvenant à mettre au point un système de production d'énergie nocturne basé sur le refroidissement radiatif inverse. Plus d'infos : science.org.